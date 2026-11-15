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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督によるクリスティアーノ・ロナウドの欠場に関する発言が、新たな論争の火種となった。イングランド人メディア関係者のピアーズ・モーガンがこの騒動に加わり、ブラガで行われた試合でデンマークに1-4の大敗を喫した後、ポルトガル人監督に直接的な攻撃を仕掛けたのだ。

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騒動が始まったのは試合後の記者会見でのことだった。ジェズスは、代表チームのキャプテンでサウジアラビアのアル・ナスルに所属するFWロナウドが代表から外れていることについて、彼の不在をどれほど感じているかと問われた。これに対し、72歳の指揮官は皮肉を込めて次のように答えた。「彼が恋しいかって？どうして？彼はもう代表にはいない。私の話し相手としてここにいるなら別だがね」

ジェズスがこうした発言をしたのは、ポルトガル代表がデンマーク代表に厳しい敗戦を喫した後のことだった。相手に対抗することができなかったこの試合を受けて、ピアーズ・モーガンはこの発言を取り上げ、試合が終わった結果を根拠に指揮官へ痛烈な批判を浴びせた。

モーガンがジェズスの発言に反応

イタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノが自身の公式「X」アカウントでポルトガル代表監督の発言を伝えると、大きな反響を呼んだ。その後、モーガンがその投稿にコメントする形で加わり、ロナウドの不在に関するジェズスの語り口を理由に彼を攻撃した。

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このイングランド人メディア関係者は次のように書き込んだ。「このピエロも、ポルトガルが今日の土曜日のように敗戦を重ね続ければ、同じく代表にいなくなるだろう」。これはデンマーク戦での敗北を直接指したものであり、代表キャプテンに関する発言を受けた、ポルトガル人監督への明白な批判だった。

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モーガンのコメントは、ジェズスのロナウドに関する語り口への異議にとどまらなかった。彼は監督の未来と代表の成績を結びつけ、敗戦が続けばアル・ナスルのキャプテンの不在について述べたのと同様に、ジェズス自身がポルトガルのコーチングスタッフの構想から外れる可能性があると見なした。

ロナウドをめぐる過去の対立

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モーガンの攻撃は、ここ数週間にわたるジェズスへの度重なる批判の延長線上にあるものだ。このイングランド人メディア関係者は、ロナウドが代表から外れたことに伴う一連の出来事を背景に、ポルトガル人監督に対して厳しい姿勢を取ってきた。

モーガンはこの騒動においてポルトガルのキャプテンを擁護する最も目立った人物の一人であり、ロナウドが代表のリストから外れる事態を招いた状況を取り巻く論争の中で、これまでにもジェズスのこのベテランスターに関する言動や姿勢を批判してきた。

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デンマーク戦の後、ジェズスの発言が、試合に出場していなかったにもかかわらずロナウドの名前を再び議論の的に引き戻したことで、論争は再燃した。そしてモーガンの反応は、両者の間に存在する対立に新たな一幕を加える形となった。

こうして、ポルトガル人監督の発言とイングランド人メディア関係者の反応は、ロナウドの不在に関する質問へのジェズスの答えがモーガンによる代表監督への公然たる攻撃へと転じたことで、ポルトガルの敗戦に伴う反響の中心的話題となった。