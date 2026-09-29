ビンチェンツォ・モンテッラ代表監督率いるチームは、ホームのブルサで前半のうちに完全に崩壊した。開始9分にアレッサンドロ・バストーニがアウェーのイタリアに先制点をもたらすと、その後はダビデ・フラッテージ（22分）、ミハエル・カヨーデ（27分）が続き、スコアは早々に0-3となった。

ファンは大きな不満をあらわにし、スタジアムには激しいブーイングが響いた。モンテッラ監督は「前半の私たちは、あのブーイングや口笛を受けて当然だった」とコメント。3失点目の後には「モンテッラ、辞任しろ」との声も浴びせられた。また、ファンはトルコ連盟TFFにも矛先を向け、「TFF、辞任しろ！」とチャントを繰り返した。Fanatikによると、TFF会長イブラヒム・ハジュオスマノールは後半開始前にスタジアムを後にしたという。

試合終了後、チーム内にも落胆が広がっていた。主将メリフ・デミラルはA Sporのインタビューで、このパフォーマンスについて厳しい言葉を口にした。「国民に謝罪したい。こんなものは自分たちにふさわしくない。こんなパフォーマンスを恥じている！ これ以上言うことはない」

後半開始から90秒もたたないうちに、バリシュ・ユルマズの得点でホームのトルコは1-3に詰め寄った。しかし、そのわずか3分後にピオ・エスポジトが再び3点差とするゴールを決めた（50分）。その後、モンテッラ監督率いるチームは反撃を試みたものの、追い上げには至らなかった。さらにユルマズの追加点もオフサイドで取り消され、この大敗は変わらなかった。

トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督は、イタリア戦の惨敗について何を語ったのか？

試合終了後も、スタジアムにはブーイングが響き続けた。ゼキ・チェリクは失望をあらわにし、こう語った。「イタリアがどれだけ強くても、ホームで4-1という結果は許されない！ 次の2試合は勝利で国民を喜ばせたい」

進退を問われる立場となっているモンテッラ監督は、その後、冷静な分析を試みた。「最初の30分は間違いなく忘れるべきものだ。3日おきにこのレベルで戦うには、一定の集中力と経験が必要だが、今の私たちにはそれが欠けている。数日ごとに精神面と肉体面の両方を立て直す必要がある。これはすぐに身につくものではない」

イタリア人指揮官は一方で、観客の反応に理解を示しつつも、「この選手たちがこの3年間で成し遂げてきたことを考えれば」、ファンがこれほどの怒りを見せるとは「予想していなかった」とも認めた。

Getty Images

ビンチェンツォ・モンテッラ監督、トルコ代表監督辞任を否定

指揮官は途中辞任の可能性を否定した。「私は自分がしてきた仕事を信じているし、魅力的なオファーを受けた時でさえ去らなかった。今も選手たちを信頼しているし、彼らを支えている。私たちは一緒にここまで来たし、これからどう進むべきかも分かっている。もし辞任の可能性があるなら、選手たちと話すつもりだが、それは今の議題ではない」。さらにこう付け加えた。「自信を失ってはいけない。私たちはここまでたどり着いた。またベストを尽くし、ピッチで戦い続ける」

いまだ勝ち点のないトルコは、フランスとベルギーが同居するこのグループで、次戦は10月2日にベルギーと対戦。その後、10月5日にはイタリアとのリターンマッチを迎える。