その多くを浴びたのは、アルゼンチンサッカー協会会長のクラウディオ・タピアだった。AFAのトップは、ここ数年のスポーツ面での成功にもかかわらず、極めて不人気と見なされている。とりわけ汚職疑惑がある。さらに多くのファンは、代表の資金を潤すため、アルビセレステを名目上は格下の相手との親善試合に好条件でたびたび臨ませていると非難している。

火曜夜、ブエノスアイレスの満員となったエル・モヌメンタルでの公式セレモニー後、その不満はタピアに向けて爆発した。「チキ・タピア、このネズミ野郎」と、8万5000人のファンの多くが歌った。そのほかにも、はるかにひどい侮辱があった。さらにSNS上の動画では、「お前を産んだ母親は呪われろ」とチャントされていたことも確認できる。

タピアへの怒りをあおったのは、明らかにメッシ最後の代表戦となったベナン戦での3-0勝利の直後に行われたドローンショーだった。選手たちは全員、スタジアム上空の巨大なスペクタクルを見るためにピッチにとどまっていた。だが、実際にはそれは広告表示から始まった。保険会社『サンコール・セグロス』のロゴと社名が映し出されたのだ。同社は2018年からメッシと協業している。

タピアへの怒りに加え、その直後にはこの企業もSNS上で激しい批判を浴びた。ドローンショーに関する小さな注釈を加えるなら、そこでメッシは右足でボールを蹴っていたが、彼は昔から恐れられる左利きだ。

なお、208試合目の代表戦をもってアルビセレステに別れを告げる場が、商業色の強いイベントになる可能性については、メッシ本人も好ましく思っていなかったようだ。 ガゼッタ・デロ・スポルトは事前に、メッシはこのような形の引退試合を受けることに、さほど乗り気ではなかったと報じていた。その代わり39歳のメッシは、このアイデアの背後に、自身が代表に別れを告げる前に自分の名前でもうひと稼ぎしようというAFAの格好の機会があると見ていたようだ。

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最終的にメッシは決して乗り気ではないまま同意したという。ただ、今回の代表ウィークは、インテル・マイアミのFWである彼の疑念とは別に、アルゼンチンで物議も醸していた。ボリビア、ブルキナファソ、ベナンという、比較的弱く魅力に乏しい相手とのテストマッチ3試合が組まれていたからだ。「もちろん、もっと強いチームと対戦したかった」と、スカローニ監督は率直に語った。

バルサのメッシ祝福は遅れて到着

メッシの大きな夜でもうひとつ注目されたのは、2021年から2023年までプレーした古巣PSGが別れのメッセージを送ったことだ。 Xで、ここ2年のチャンピオンズリーグ優勝クラブは次のように記した。「アルゼンチンとの忘れられない章の終わりだ。楽しんでくれ、レオ」 一方、メッシが長年所属したFCバルセロナからは、当初何もなかった。

数時間後、ブラウグラナはSNSで18年前の五輪優勝時のメッシの写真に添えてこう記した。「2008年北京でのこの金メダルから、ラ・アルビセレステとともにその一歩一歩で歴史を刻んだ忘れられないキャリアまで。アルゼンチンのユニフォームをさらに象徴的なものにしてくれて、おめでとう、レオ！」

この歴代最多得点者とバルサの関係は、PSG移籍前に契約延長が破談になって以降、少なくとも緊張をはらんだものと見なされている。