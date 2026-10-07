その多くを浴びたのが、アルゼンチン協会会長のクラウディオ・タピアだった。AFAのトップは、ここ数年のスポーツ面での成功にもかかわらず、極めて不人気とみなされている。とりわけ汚職疑惑がある。さらに多くのファンは、代表チームが名目上は格下の相手との親善試合を好条件で頻繁に組み、協会の懐を潤していると非難している。

火曜夜、ブエノスアイレスの満員のエル・モヌメンタルで行われた公式セレモニー後、そのタピアに対する不満が爆発した。「チキ・タピア、このネズミ野郎」と、8万5000人の観衆の多くが歌った。そのほかにも、はるかにひどい侮辱が飛んだ。さらにSNS上の動画では、「お前を産んだ母親に呪いあれ」とのチャントも確認されている。

タピアへの怒りをあおったのは、明らかにメッシにとって最後の代表戦となったベナン戦での3-0勝利直後に行われたドローンショーだった。全選手がピッチにとどまり、スタジアム上空で繰り広げられる巨大なショーを見守った。だが、実際にはそれが広告表示で始まった。保険会社『Sancor Seguros』のロゴと社名が映し出されたのだ。メッシは2018年から同社と仕事をしている。

タピアへの怒りに加え、その直後にはこの企業もSNSで炎上した。ドローンショーの小さな注記としては、メッシが右足でボールを蹴っていたことだ。ただ、彼は以前から恐れられる左利きとして知られている。

なお、アルビセレステでの208試合を経た自身の別れが、商業色の強いイベントになる可能性については、メッシ自身も好ましく思っていなかったようだ。 ガゼッタ・デッロ・スポルトは事前に、メッシはこのような形の引退試合を与えられることを、それほど望んでいなかったと報じていた。その代わりに、39歳のメッシはこのアイデアの裏に、代表チームに別れを告げる前に自分の名前でもうひと稼ぎしようとするAFAの格好の機会があると見ていたという。

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結局のところ、メッシは決して乗り気ではないまま同意したという。ただ、インテル・マイアミのFWである彼の疑念とは別に、今回の代表ウインドーはアルゼンチンで物議も醸している。ボリビア、ブルキナファソ、ベナンという比較的弱く、魅力にも欠ける相手とのテストマッチ3試合が組まれたからだ。「もちろん、もっと強いチームと対戦したかった」と、スカローニ監督は率直に語った。

PSGはメッシにメッセージ、FCバルセロナは沈黙

メッシの大きな夜でもう一つ注目されたのは、2021年から2023年までプレーした古巣PSGが、彼に別れのメッセージを送ったことだ。 Xで、過去2年間のチャンピオンズリーグ優勝クラブはこう記した。「アルゼンチンとの忘れられない章の終わりだ。楽しんでくれ、レオ」 一方で、メッシが長く所属したFCバルセロナからは何もなかった。少なくともSNSでは、別れや敬意を示す言葉は一切なかった。

この歴代最多得点者とバルサの関係は、PSG移籍前に契約延長が破談となって以来、少なくとも緊張をはらんだものとみられている。