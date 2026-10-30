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ティエリ・アンリは、アーセナルが今週末のプレミアリーグでリヴァプールと敵地で対戦する際、近年のアンフィールドでの苦戦を克服できると主張した。伝説的ストライカーは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが今季、その粘り強さを証明しており、最近の負傷者による痛手にもかかわらず、敵地で重要な勝利を収められると考えている。

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アーセナル、アンフィールドで重要な一戦へ

アーセナルは今週末、プレミアリーグで大きな試練に臨む。マージーサイドに乗り込み、リヴァプールと対戦する。注目の一戦を前に、優勝を争うマンチェスター・シティは今月初め、アンフィールドで快勝を収めている。

しかし、クラブのレジェンドであるティエリ・アンリは、他チームがこの名高いスタジアムで残した結果をまったく気にしていない。アーセナルはリーグ戦での自分たちの歩みに集中し、周囲の雑音を無視すべきだと考えている。アーセナルは昨年の同カードで、ドミニク・ソボスライの見事なFKを決められ、悔しい敗戦を喫した。今回はその結果を覆し、敵地で重要な勝ち点3を手にすることを目指す。

アンリ、シティとの比較を一蹴

シティが示した高い水準に肩を並べるよう、アーセナルに重圧がかかっているのは間違いない。それでもアンリは、異なる会場での結果を比較しても、トップリーグでは意味がないと主張する。

アンリは『Betway』のインタビューで、こう説明した。「現役時代、私はリーグ戦をそんなふうに見ていなかった。シティは今季、アストン・ヴィラの敵地で勝てなかったが、アーセナルは勝った。アーセナルは昨年、ヴィラの敵地で負けた。昨年はブライトンの敵地で勝ったが、今年は勝てなかったとも言える」

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「過去を振り返れば、先週末までチェルシーの敵地で苦戦していたトッテナムのように、特定のスタジアムを苦手とするチームもある。だが、一度それを乗り越えれば問題なくなる。昨年はアンフィールドで負け、ソボスライに見事なFKを決められた。今回はどうなるか見てみよう」

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勝利への道を見つけるアーセナル

アーセナルはここ数週間、戦術面で際立った対応力を示している。攻撃の主力を欠く難しい時期を乗り越え、重要な場面で粘り強く結果を出し続けている。

アンリはさらに続けた。「ブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴール、カイ・ハヴァーツを欠いたまま多くの試合を戦ったが、それでも道を見つけた。先日の得点者を見てほしい。コンサとガブリエウだ。このチームは試合に勝つ方法を見つける」

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「ブライトンに敗れた後、私はあの試合がアーセナルの選手たちに重くのしかかるかを見極めなければならないと言った。選手たちはうまく立て直した。バイエルン・ミュンヘン戦へのアプローチもとても良かったと思う。ボールを保持し、プレッシャーをかけ、相手のライン間を通してプレーしようとしていた」

「調子が少し上向いているリヴァプールとの敵地での試合がどうなるか見てみよう。特にブライトン戦ではそう感じた。あの試合は彼らにとって難しいものになると思っていたが、見事だった。良いプレーをしている」

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リヴァプールは大きな脅威

アーセナルは、激しい競り合いが予想される一戦に向けて準備を仕上げなければならない。リヴァプールは安定した調子を取り戻しており、最近はリーグ戦でブライトンに印象的な勝利を収め、カラバオカップではチェルシーを敗退に追い込み、自信を深めている。