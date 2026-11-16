「このチームは何かを勝ち取る」スペイン撃破を受け、マーティン・タイラー氏がイングランドのEURO2028制覇に期待

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日曜日にマドリードで行われたネーションズリーグでスペインに3-2で勝利したイングランド。マーティン・タイラー氏は、トーマス・トゥヘル監督率いるチームが主要タイトルを長年待ち続けてきた状況に終止符を打つ準備ができていると確信している。イングランド代表の試合を350試合以上実況してきた名物実況者は、最初の1時間を「ほぼ完璧」と称賛。ジェームズ・トラッフォードを高く評価し、地元開催のEURO2028を絶好の機会に挙げた。

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タイラー氏、マドリードでのイングランドの「ほぼ完璧」な戦いを称賛

イングランドは日曜夜、世界王者で欧州王者のスペインに、2年間、43試合ぶりの黒星をつけた 。9月にウェンブリーでスペインに喫した2-3の敗戦の雪辱を果たした形だ。ワールドカップを13大会現地で見届け、1990年から2023年まで『スカイ・スポーツ』でサッカー中継の声を担ったタイラー氏は、目にしたプレーに強い感銘を受けた。

新著『Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football』が月曜日に出版され、タイラー氏は『スカイ・スポーツ』にこう語った。「イングランドの素晴らしいパフォーマンスだった。1時間にわたって、ほぼ完璧だった。その後はもちろん、11人対10人ならそうあるべき展開になった。ただ、いつもそうなるとは限らない。スペインの名誉のために言えば、イングランドが対処しなければならない重要な課題をいくつか突きつけてきた」

トラッフォード、イングランドの正GKを務める力を証明

スペインの首都で、とりわけタイラー氏の目を引いた選手がいた。81歳の同氏は、トラッフォードがジョーダン・ピックフォードの真のライバルとして名乗りを上げた日として、この試合が記憶されると確信している。

「オールド・トラッフォードの話はよくするが、今は若いトラッフォードについて話すべきだ」と、タイラー氏は続けた。「彼が優れたGKであるジョーダン・ピックフォードに代わるかどうか、その候補として名乗りを上げた日と見られるだろう。すぐに代わるかは分からない。ただ、イングランドの正GKを務める力があることは証明した。年齢差を考えれば、ジョーダンのキャリアもいずれ変化していく。もちろん、彼はそのまま衰えて終わるわけではない。本人がそうはさせないからだ。しかし、強力なライバルがいることは認識するだろう。人生とはそういうものだ。自分の時代を過ごしていると、誰かが現れて『自分にもその座を少し譲ってほしい』と言う。そして間違いなく、彼がいなければイングランドはこの試合に勝てなかった」

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タイラー氏、イングランドのタイトル獲得を確信

タイラー氏は半世紀以上にわたる実況生活で、イングランドが主要大会で優勝する場面を実況したことがない。最も近かったのは1993年のU-18代表の優勝だという。しかし、マドリードでの最初の1時間を見て、その確信はかつてないほど強まった。

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「イングランドには優勝できる力があるように見える。ネーションズリーグを制してほしいと心から思う。私はネーションズリーグを大会として高く評価しているからだ。忘れがちだが、イングランドは第1回大会で3位だった」と語り、こう続けた。「昨夜の前半を見て、あのようなプレーに対応できた代表チームが世界のどこかにあったとは、正直思えない。最高水準のプレーだった。プレスがすべてと言える現代サッカーで、世界王者を徹底的に圧倒した。その後の展開もあったから、それだけで試合に勝てたわけではない。確実に勝つにはジェームズ・トラッフォードのような、ほかの要素も必要だった。それでも、イングランドにとって胸が躍る時期だ。『すべてには勝てない』と言うが、一つ勝てたらうれしい。きっと勝てると、私は本当に確信している。昨夜、試合を見ながら『このチームは何かを勝ち取る』と思った。そして、次のEUROには地元で迎える絶好の機会がある」

イングランドとタイラー氏の今後は？

イングランドはネーションズリーグの準々決勝に進出しており、その後には地元開催のEURO2028が控える。

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現在もフリーランスで実況を続け、ウォキングのアカデミーで指導も行うタイラー氏は、ハリー・ケインがウェンブリーでアンリ・ドロネー杯を掲げる瞬間を実況したいと願っている。「年齢を重ねた身として、ある程度の年齢を過ぎた人たちみんなに言いたい。引退しないでほしい。人生の中に、続けるものを持っていてほしい」と語った。