共有 GOALをGoogleでフォロー

カーボベルデ出身のGKヴォジーニャは、日曜日にコロコロの国内リーグ優勝に貢献し、同クラブで初めて獲得したタイトルを祖国と大切な人々にささげた。40歳の守護神はベテランMFアルトゥーロ・ビダルとともに先発し、ニュブレンセとのアウェー戦で劇的な2-1の勝利に貢献。チリの名門にとって35回目の1部リーグ優勝を決めた。

広告

アディショナルタイムの劇的展開でチリ王座を獲得

第27節、ハビエル・コレアがゴールエリアを横切るように折り返したボールをマルコス・ボラドスが滑り込みながら押し込み、アディショナルタイムに決勝点を奪った。ヴォジーニャは97分に決定的なセーブを見せ、勝ち点3を守り抜いた。これに先立ち、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、フラメンゴでプレーしたMFビダルが、ビクトル・メンデスのCKにダイレクトボレーで合わせ、GKニコラ・ペレスを破って14分に先制。しかし、29分にルーカス・モリーナが同点ゴールを決めていた。

残り3試合で勝ち点を61に伸ばした王者は、逆転不可能な10ポイント差をつけている。2位ウニベルシダ・デ・チレの勝ち点は51だ。

ベテランGK、歴史的な優勝を喜ぶ

クラブで3試合連続の先発出場を果たし、通算6試合目の出場となった40歳のGKは、2026年ワールドカップでの際立った活躍によって世界中の注目を集め、目覚ましい一年を締めくくった。試合終了後にトロフィーを掲げたことを振り返り、ヴォジーニャは「人生とキャリアを通じて経験してきたすべてが、ここに結実した」と語った。

来季のコパ・リベルタドーレスをクラブで戦うために残留するかと問われると、カーボベルデ代表GKは「今日は祝う日だ。将来については後で話そう。このタイトルは家族全員とカーボベルデに捧げる」と付け加えた。

広告 広告

短期契約には延長条項も

チリのクラブが7月下旬から8月上旬にかけて加入を発表したベテランGKは、それに先立ち代表として夏の大会で活躍。当初は2026年12月末までの6カ月契約を結んだ。ただし、この契約には1年間の自動延長条項が含まれており、2027年末までサンティアゴにとどまる可能性がある。

国内リーグの優勝争いが決着する終盤戦で先発の座をつかんだベテランGKは、クラブが来年の大陸大会に備えるなか、残留に向けて自身の立場を強めた。

王者は残り3試合へ

3節を残して優勝を決めたコロコロは、今後数週間、重圧なく国内リーグの日程を終えることができる。ヴォジーニャらは次にホームでウニベルシダ・カトリカ、ラ・セレナを迎え、最後はコブレサルとのアウェー戦でリーグ戦を締めくくる。残る3試合を終えた後、クラブ幹部とGKは2027年シーズンに向けた去就を決めるため、話し合いを行う。