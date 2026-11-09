アディショナルタイムの劇的展開でチリ王座を獲得
第27節、ハビエル・コレアがゴールエリアを横切るように折り返したボールをマルコス・ボラドスが滑り込みながら押し込み、アディショナルタイムに決勝点を奪った。ヴォジーニャは97分に決定的なセーブを見せ、勝ち点3を守り抜いた。これに先立ち、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、フラメンゴでプレーしたMFビダルが、ビクトル・メンデスのCKにダイレクトボレーで合わせ、GKニコラ・ペレスを破って14分に先制。しかし、29分にルーカス・モリーナが同点ゴールを決めていた。
残り3試合で勝ち点を61に伸ばした王者は、逆転不可能な10ポイント差をつけている。2位ウニベルシダ・デ・チレの勝ち点は51だ。
ベテランGK、歴史的な優勝を喜ぶ
クラブで3試合連続の先発出場を果たし、通算6試合目の出場となった40歳のGKは、2026年ワールドカップでの際立った活躍によって世界中の注目を集め、目覚ましい一年を締めくくった。試合終了後にトロフィーを掲げたことを振り返り、ヴォジーニャは「人生とキャリアを通じて経験してきたすべてが、ここに結実した」と語った。
来季のコパ・リベルタドーレスをクラブで戦うために残留するかと問われると、カーボベルデ代表GKは「今日は祝う日だ。将来については後で話そう。このタイトルは家族全員とカーボベルデに捧げる」と付け加えた。
短期契約には延長条項も
チリのクラブが7月下旬から8月上旬にかけて加入を発表したベテランGKは、それに先立ち代表として夏の大会で活躍。当初は2026年12月末までの6カ月契約を結んだ。ただし、この契約には1年間の自動延長条項が含まれており、2027年末までサンティアゴにとどまる可能性がある。
国内リーグの優勝争いが決着する終盤戦で先発の座をつかんだベテランGKは、クラブが来年の大陸大会に備えるなか、残留に向けて自身の立場を強めた。
王者は残り3試合へ
3節を残して優勝を決めたコロコロは、今後数週間、重圧なく国内リーグの日程を終えることができる。ヴォジーニャらは次にホームでウニベルシダ・カトリカ、ラ・セレナを迎え、最後はコブレサルとのアウェー戦でリーグ戦を締めくくる。残る3試合を終えた後、クラブ幹部とGKは2027年シーズンに向けた去就を決めるため、話し合いを行う。