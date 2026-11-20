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マンチェスター・ユナイテッドの監督候補として盛んに名前が挙がる中、ファビアン・ヒュルツェラー監督がブライトンへの忠誠を改めて表明した。チームをプレミアリーグ2位に導いている同監督は、クラブオーナーのトニー・ブルーム会長が公に信頼を示したことを受け、自身の考えを語った。

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ユナイテッド就任説を受け、ブライトン指揮官が去就を明言

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が自身の去就を巡る噂に言及し、アメックス・スタジアムでの取り組みに変わらず全力を注いでいると強調した。今季の好スタートを受けて同監督には大きな関心が集まっており、マイケル・キャリックの解任後にはマンチェスター・ユナイテッドの監督候補リストに入っていると報じられた。最終的にオールド・トラッフォードの首脳陣はマウリシオ・ポチェッティーノを選んだが、 ヒュルツェラーの評価は欧州各地で高まり続けている 。

33歳の指揮官の発言に先立ち、ブライトンのトニー・ブルーム会長は、同監督の慰留に「とてつもなく必死に」取り組むと明言していた。ヒュルツェラーも直近のメディア対応で、クラブ首脳陣から示された厚い信頼に応えた。「彼［ブルーム］の支援や信頼、私を信じてくれていることについては何度も話してきた。ここで働けるのは光栄なことだ。ここに来てから他のクラブに関する噂はたくさんあったが、あくまで噂にすぎない。私はこのクラブに全力を注いでいる」

ブライトンに負傷者を巡る明暗

次の試合を前に、ブライトンの主力選手数人のコンディションについて、明暗の分かれる情報が届いた。 チェマ・アンドレスが起用可能となったことはチームにとって追い風だ 。ヤンクバ・ミンテも起用できる状態にある。

日程が過密になる中、攻撃陣ではステファノス・ツィマスと三笘薫も、それぞれ万全の状態への復帰が近づいている。一方、南海岸のクラブにとって好材料ばかりではなく、ザドク・ヨハンナは欠場が決まった。

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次なる焦点はハル・シティ戦

ブライトンは次戦で北部へ遠征し、ハル・シティと対戦する。プレミアリーグ復帰後の成功を受け、ヒュルツェラーは相手を高く評価している。

次の試合 HUL プレミアリーグ 09:00 BHA 視聴する

ブライトンの指揮官は昇格組の戦術的な規律を強調し、実力のある相手でさえ手こずらせる力があると指摘した。ブライトンは現在、プレミアリーグで10試合を終えて勝ち点22の2位。首位アーセナルとは勝ち点5差で、ハル・シティは勝ち点11の13位につけている。

ハルの戦術を警戒

ハルの脅威について、ヒュルツェラーは自チームが苦しめられかねない点をいくつか挙げた。「彼らは見事な仕事をしている。非常に組織立っている。アーセナルも苦しんだので、我々は忍耐強く戦う必要がある。攻守の切り替えに優れ、個の力もあり、セットプレーも強みだ。簡単に戦える場所ではないと思う」と、ブライトンの指揮官は試合前の会見で説明した。