ソーシャルメディア上の動画が示しているように、34歳のネイマールは火曜日、ブラジル杯で所属クラブのサントスFCがクルブ・ド・レモに1-0で勝利して準々決勝進出を決めた後、チーム更衣室前で相手クラブ首脳陣と言い争いを繰り広げ、その後は挑発的に踊り、筋肉を見せつけ、さらには舌まで出して相手をあざ笑った。

その後、レモのアントニオ・カルロス・テシェイラ会長は怒りをあらわにし、激しいカップ戦で途中出場からロニーの決勝点（74分）をアシストしていたネイマールを「ホームレス」と呼んだ。「不当に扱われたという思いが残る。サントスはそんなことをする必要はない。そして、子どもの大群に崇拝されているこのホームレスのネイマールは、道化のように振る舞い、そのうえで私たちを挑発した。私たちが彼のような連中を崇拝していること自体が悪い」とテシェイラ会長は語った。

それ以前には、ネイマールは選手トンネルへ向かう途中ですでに相手ファンとも衝突していた。ファンは試合を通して「Vai tomar no cu」（「Verpiss dich」に近い表現）などの罵声を浴びせていた。その動画に対し、ネイマールはその後、自身のインスタグラムのストーリーに「応援ありがとう」と皮肉を込めて書き込んだ。さらに、飛行機内で撮影した写真も「目標達成」というコメントとウインクの絵文字付きで投稿した。

ネイマール、ロビーニョの息子に平手打ち

ネイマールはすでに5月にも、18歳のチームメート、ロビーニョ・ジュニオルに対する平手打ちでネガティブな見出しを飾っていた。ブラジルの大手メディアGlobo Esporteはつい日曜日にも、34歳のスーパースターがシャポエンセ戦の2-2後、若い同僚2人に厳しく当たり、その過程で侮辱までしていたと報じていた。とりわけ、ネイマールは21歳のMFボンテンポを「クソ」と呼んだとされ、19歳のDFアナニアスの名前も挙がっていた。

ネイマールはインスタグラムの動画メッセージで、この報道を「完全に間違っている」とし、「この情報を広めたすべての人へ。どうかやめてほしい。嘘を広めないでくれ」と語った。更衣室内であったのは、あくまで「話し合い」だけだったという。「私たちはみんな自分の意見を述べた。自分たち自身に責任を問いかけた。それはごく自然なことだ。なぜなら、私たちは常に自分たちに最高を求めているからだ。私たちは野心的で、勝ちたいと思っている。でも、若い選手たちを叱責したり、責任を押しつけたりした事実はない」

その前には、アメリカ、メキシコ、カナダで開催されたW杯でもネイマールは脇役にとどまり、最多優勝国のブラジルはすでにラウンド16でノルウェーに敗れていた。 その後、ネイマールはセレソンからの引退を表明した。 直近では、年末での現役引退が近いのではないかとの憶測を呼ぶ発言でも大きな話題を集めていた。