今や、選手や監督がハーフタイム中にインタビューを受けることはすっかり日常だ。しかし、かつてVfBシュトゥットガルトでプレーしたバレンシアのパブロ・マフェオは、レアル・マドリーとの試合でこのインタビューに激怒した。

29歳のマフェオが所属するバレンシアは、前半終了時点ですでに0-2とリードされていた。劣勢の理由を問われたマッテオは、DAZNのマイクに向かって怒りをぶつけた。「このインタビューにまったく答えたくない。こんなインタビューはくだらないし、ここですべきことじゃない。今は試合をしているんだ」

29歳のマフェオを怒らせたのは、決められたインタビューに応じなければならなかったことだけではない。フランシスコ・ホセ・エルナンデス・マエソ主審の判断にも不満を抱いていた。「ファウルではないものまで、こちらのファウルにされている。もうインタビューをしているんだから、聞きたいことを聞いてくれ」と訴えた。

エムバペへのファウル？ マフェオが激怒した理由

29分、レアルのFWキリアン・エムバペが競り合いで足を滑らせた場面で、マフェオは納得できない形でイエローカードを受けた。続くフランス人FWのFKは壁に阻まれたものの、こぼれ球をフェデリコ・バルベルデが押し込み、バレンシアのホームでアウェーのレアルが先制した。これに激しい抗議が起きた。さらに8分後、アルダ・ギュレルが追加点を挙げ、0-2とした。

「主審がもっと公平であること。言いたいのはそれだけだ。最初のゴールの前、あれはファウルではなかった。あれが自分たちに影響している。こちらがペナルティーエリアに入る回数が少なく、思うようにプレーできていないのは確かだが、チームはよく戦えていると思う」とマフェオは語った。

後半もレアルは危うさを見せず、75分にはエムバペが試合を3-0で終えるゴールを決めた。さらにその4分後、バレンシアの主将ホセ・ガヤが退場。スルーパスを受けて抜け出したフランス人FWを、強引に足から倒したためだ。試合後、マフェオから主審の判断について再びコメントが出ることはなかった。

DAZNの記者セルヒオ・キランテは一方、マフェオがカメラの外で再び話しかけてきたと伝えた。「彼は私に謝り、個人的なものとして受け止めないでほしいと言いました。マフェオは、あの怒りは私に向けたものではなく、試合中の感情によるものだと私に話してくれました。皆さんにも知ってもらいたいです」と説明した。

マルセロが皮肉 マフェオとレアル・マドリーの因縁

一方、レアルのレジェンドであるマルセロは、Xでマフェオの振る舞いに言及した。「マフェオはマドリードをどれだけ嫌っているんだ……まったく」と書き、笑っている絵文字を添えた。このブラジル人選手の皮肉には理由がある。

2018年から2022年までシュトゥットガルトに在籍したマフェオは、過去にもレアルとの試合でたびたび悪目立ちしてきた。ビニシウス・ジュニオールとは長年にわたって対立している。その発端は2021/22シーズン、RCDマジョルカに所属していたマフェオが、このブラジル人選手への激しいファウルで退場処分を受けたことだ。その後も対立は続き、マフェオは一度は決着がついたと主張していた。しかし2025年には、ボクシングでビニシウスを「10秒で」倒せると発言した。

マフェオは今季、オリンピアコス・ピレウスからのローン移籍でバレンシアでプレーしており、チームとともに深刻な降格の危機と戦っている。第12節終了時点でバレンシアの勝ち点はわずか9。ラ・リーガの順位表では19位だ。一方、レアルは首位バルセロナと勝ち点30で並んだ。ただし、バルセロナは日曜日のアトレティコ・マドリード戦（21時）に勝てば、再び勝ち点3差をつけることができる。