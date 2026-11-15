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アーリング・ハーランドが、所属するマンチェスター・シティに対して現在進められている財務問題の審理について、初めて自身の見解を示した。

土曜夜に行われたノルウェー代表とウェールズ代表のネーションズリーグの試合（3-1）で1得点を挙げ、さらに1ゴールをアシストしたハーランドは、試合後、TV 2 Sportからシティの現状について質問を受けた。

ハーランドは「答えるのが難しい質問だ。法的な争いだから」と述べた。さらに、シティが複数の財務規則に違反したとされる期間には、まだ同クラブのユニフォームを着ていなかったと指摘。「対象は2009年から2018年だけだよね。2009年……僕は2010年、2011年、2012年、2013年にはブリンFKでプレーしていたと思う。続きを話そうか？」と語った。

この問題はあくまで「プレミアリーグとマンチェスター・シティの間のこと」だと、ハーランドは続けた。「委員会で審理される。僕がそれに答えるべきなのかな？ 分からない。実際のところ、あまり詳しく知らないことについて答えるのは少し難しい」

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自身は疑惑について特に調べていないという。「僕はマンチェスター・シティで結果を出すことに集中している。2022年に5年契約を結び、2024年末には9年半の契約を結んだクラブだ」。ハーランドはまた、マンチェスター・シティの選手であることを今も「幸せ」に感じていると強調した。

Getty Images

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財務スキャンダルでマンチェスター・シティに向けられた疑惑とは？

マンチェスター・シティは9月、「世紀のサッカー裁判」で財務規則違反を巡り、115件の訴追事項のうち114件で有罪と判断された。疑惑の焦点は、2008年にシティを買収したアブダビの億万長者のクラブオーナーらによる事業運営にある。

マンチェスター・シティは2009年から2018年にかけて財務規則に80件違反したとされるほか、プレミアリーグの調査に十分協力しなかったことによる35件の違反も指摘されている。

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具体的には、シティの幹部らの間で交わされたとされるメールなどが問題となっている。それらのメールは、クラブがアブダビの国営航空会社エティハド航空と通信会社エティサラートからのスポンサー収入を人為的に水増ししていたことを示唆するとされる。アブダビ・ユナイテッド・グループからの直接投資を通常の収入として申告していたという。また、別の文書は、当時の監督ロベルト・マンチーニに対し、公式には計上されていない支払いがあったことを示唆していた。アブダビのクラブからのコンサルタント報酬を装った支払いだったとされる。

これを受けてマンチェスター・シティにどのような処分が下されるかは、まだまったく分かっていない。最悪の場合、シティはプレミアリーグから強制降格となる可能性がある。その場合、ハーランドを含む一部のスター選手のクラブでの将来が不透明になるかもしれない。

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ただし、クラブはまず控訴手続きを開始しており、最終的な判断が下されるまで、手続きは2027年1月まで続くとみられる。