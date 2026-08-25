「大幅なパフォーマンス低下が起きているとは思わない」と、レッズのクラブのレジェンドは『Sky Sport』で語った。「ここ1年見てきたものは、おそらく彼の実像そのものだ。きちんとしたフットボーラーだよ」

昨季開幕前にマージー川の地へ移籍していたヴィルツについて、キャラガーは「1億1000万ポンドの価値があるべき選手ではなく、おそらく5000万〜6000万ポンドくらいの価値の選手だ」と説明。「きちんとしていて、ボールタッチもいい。みんなが何を期待しているのか、私にはよく分からない」と続けた。

48歳の同氏は、もはやチーム内での起用法も見いだせないという。「ヴィルツをどうするんだ？」とキャラガーは問いかけ、こう説明した。「選手がプレミアリーグに順応するのに1年必要だという考えは、私は神話だと思っている」

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キャラガーの批判の決定的な理由となったのは、シーズン開幕戦でのヴィルツの出来だった。新監督アンドニ・イラオラ率いるチームはニューカッスル・ユナイテッド戦で後半アディショナルタイムにどうにか2-2（前半0-1）へ持ち込んだが、その時点でヴィルツはすでにピッチ上にいなかった。代表選手である彼は63分に交代していた。

「この話題が出るのは6週間後くらいだと思っていた」とキャラガーは語り、「だが、もう今になって出てきている。彼がチームのどこにフィットするのか、私にはまったく見えない」と続けた。ヴィルツは今季初戦でプレーメーカーとしてプレーしたが、そのポジションにはキャラガーは元ライプツィヒのドミニク・ソボスライを見たいという。ハンガリー代表は試合終盤の同点弾につながるPKを決めていた。

「このままでは続けられない。うまくいっていない。昨季もうまくいかなかった。もうだんだん、彼はチームに合わなくなってきているのだと思う」とキャラガーは話した。

キャラガーのほかにも、ヴィルツを批判する著名人としてギャリー・ネヴィルがいる。ネヴィルはドイツ代表のさらなる明確な改善を求めた。「そこまで親切でいたいなら、信じられないほどフットボールがうまくあるべきだ」と、彼はSky のポッドキャストで指摘した。「ヴィルツにはその獰猛さが欠けている」と、ネヴィルはドイツ人プレーメーカーを名指しで批判。「ただピッチを走っているだけの、感じのいい選手にしか見えない。本当に身を削って戦っているという印象を与えないんだ。そういうこともあるし、単にそういうスタイルの選手もいる。でも時には、彼の尻を蹴り飛ばしたくなるよ」