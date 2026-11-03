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ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督は、火曜日に欧州王者パリ・サンジェルマンをホームに迎えるにあたり、選手たちにあらゆる恐れを捨てるよう呼びかけた。国内では苦戦しているものの、ビジャレアルは、ペレス監督が「蒸気ローラーのようなチーム」と表現した相手に自分たちの力を試す機会を楽しみにしている。

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快進撃のPSG、記録更新を狙いスペインへ

欧州王者パリ・サンジェルマンは、UEFAチャンピオンズリーグの第4戦でビジャレアルと対戦するため、エスタディオ・デ・ラ・セラミカに乗り込む。ルイス・エンリケ監督率いるチームは公式戦9連勝中。直近ではアクラフ・ハキミのハットトリックにより、ル・アーヴルを5-1で下した。

PSGはチャンピオンズリーグで直近13試合無敗を維持し、2012年から2014年にかけて樹立したクラブ記録に並んでいる。

一方、ビジャレアルは週末にエスパニョールに敗れ、ラ・リーガで下から2番目の順位でこの一戦を迎える。

ペレス監督、ビジャレアルに恐れを捨てるよう求める

試合前の記者会見で、ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督は現王者を相手に劣等感を捨てなければならないと強調した。「このようなチームと対戦するときこそ、恐れや劣等感を捨て、自分たちの力を改めて示さなければならない」とペレス監督は語った。

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「自分たちにも同じレベルの力があることを示したい。相手に恐れを感じ取られれば、容赦してはくれない」

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「スタジアムや対戦相手、状況に関係なく、彼らは圧倒的な強さを見せる。まさにそういう相手だと予想している。彼らの強みはよく分かっている」と指揮官は付け加えた。

ゲイエ、世界最高のチームとの夢の対戦を心待ちに

ビジャレアルのMFパプ・ゲイエも監督の考えに同調し、フランスのチームと対戦する高揚感を語った。「ここ数年のチャンピオンズリーグを見れば、おそらく世界最高のチームだ。彼らには個々に優れた選手がいるが、私たちも非常に良いチームだと思う」とゲイエは述べた。

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「実際、彼らはとても速く、連係してプレーする力もあるので、難しい試合になる」

「チャンピオンズリーグでプレーすることは、私たちにとっても幼い頃からの夢だ。明日はすべてを出し切って勝ちたい」とゲイエは力を込めた。

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攻撃のスペースを生む戦い方、ホームチームに大きな試練

ペレス監督はオープンな展開を予想している。PSGの積極的な戦い方によって、ビジャレアルが最近国内で対戦した相手との試合とは異なり、攻撃のためのスペースが生まれると考えている。「彼らがこちらに襲いかかってくることは、心構えとして分かっている……。ここで私が何を言うかよりも、戦う準備を整えることが最も重要だ」とペレス監督は述べた。

「最高の相手と対戦する以上のことはない。問題だとは思っていない。私たちはそれを歓迎する。明日は私たちにとって大きな試練だ」

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ビジャレアルは、規律あるプレーで欧州王者を封じることに集中している。