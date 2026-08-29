アヤックス、AZ、FCトゥウェンテ、NECの欧州日程が明らかになった。オランダの4クラブは、ヨーロッパリーグおよびカンファレンスリーグのリーグフェーズで、いつ、どこで試合を行うのかが判明。中でもNECはいきなり注目カードを迎える。

今季、フェイエノールトとPSVがオランダ勢としてチャンピオンズリーグに出場する。 ロッテルダム勢とアイントホーフェン勢の日程は、土曜午前の時点ですでに明らかになっていた。

AZはいきなりサンダーランド戦

AZもヨーロッパリーグでの戦いをアウェーゲームでスタートする。アルクマールのクラブはサンダーランドのもとへ乗り込む。前季のカップ戦王者は予選を戦う必要がなく、抽選ではユヴェントスやベンフィカなどと同組になった。

中でも特に目を引くのが、ユヴェントスとのホームゲームだ。AZはリーグフェーズをベンフィカとのアウェーゲームで締めくくる。アルクマールのクラブの全日程は以下の通り。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 9月16日 サンダーランド アウェー 21:00 10月15日 ハポエル・ベエルシェバ ホーム 18:45 10月22日 アララト・アルメニア アウェー 18:45 11月5日 ユヴェントス ホーム 21:00 11月26日 スパルタ・プラハ アウェー 21:00 12月10日 シュトゥルム・グラーツ ホーム 18:45 1月21日 ディナモ・ザグレブ ホーム 21:00 1月28日 ベンフィカ アウェー 21:00

NECはいきなりユヴェントスと対戦

NECはユヴェントスへのアウェーゲームでヨーロッパリーグをスタートする。ナイメヘンのクラブは9月17日、トリノでイタリアの強豪と対戦する。その後はベンフィカもデ・ホッフェルトに乗り込み、ポルトガルのクラブは1月21日に迎えられる予定だ。

その2つの注目カードの間に、NECにはレフスキ・ソフィア、ディナモ・ザグレブ、オモニア・ニコシア、スタッド・レンヌ、アララトとの試合などが待っている。年明け後には、1月28日にNKツェリェとのアウェーゲームも控える。その後、リーグフェーズは終了となる。

NECはヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出のため、最終順位で24位以内に入る必要がある。上位8チームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 9月17日 ユヴェントス アウェー 21:00 10月15日 レフスキ・ソフィア ホーム 21:00 10月22日 ディナモ・ザグレブ アウェー 18:45 11月5日 オモニア・ニコシア ホーム 18:45 11月26日 スタッド・レンヌ ホーム 21:00 12月10日 アナラト アウェー 18:45 1月21日 ベンフィカ ホーム 18:45 1月28日 ツェリェ アウェー 21:00

アヤックスはクロアチアで開幕

アヤックスは10月15日、ハイドゥク・スプリトとのアウェーゲームで欧州での戦いをスタートする。1週間後にはヨハン・クライフ・アレナでアタランタ戦が予定されている。11月初旬には、チームはデンマークでFCミッティランと対戦する。その月の後半には、アヤックスがホームにFCトゥーンを迎える。12月にはリーグフェーズ最後の2試合が行われ、まずベルギーでSTVVとのアウェーゲーム、続いて12月17日にヘタフェとのホームゲームに臨む。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 10月15日 ハドゥク・スプリト アウェー 18:45 10月22日 アタランタ ホーム 21:00 11月5日 FCミッティラン アウェー 18:45 11月26日 FCトゥーン ホーム 18:45 12月10日 STVV アウェー 21:00 12月17日 ヘタフェ ホーム 21:00

FCトゥウェンテはホームで始まり、ホームで終える

FCトゥウェンテも10月15日からカンファレンスリーグに臨む。トゥッカーズはその日、デ・フロルシュ・フェステでFCトゥーンを迎える。10月23日には、リンカーン・レッド・インプス戦のためジブラルタルへの遠征が続く。

11月5日には再び本拠地でプレーし、今度はパフォスと対戦する。その後はSCフライブルク、オーフスとのアウェーゲームが続く。チームは12月17日、カイラト・アルマトイとのホームゲームでリーグフェーズを締めくくる。