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翻訳者：

こちらがアヤックス、AZ、FCトゥウェンテ、NECの欧州キャンペーンの日程だ

アヤックス
トゥウェンテ
AZアルクマール
NECナイメヘン
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

アヤックス、AZ、FCトゥウェンテ、NECの欧州日程が明らかになった。オランダの4クラブは、ヨーロッパリーグおよびカンファレンスリーグのリーグフェーズで、いつ、どこで試合を行うのかが判明。中でもNECはいきなり注目カードを迎える。

今季、フェイエノールトとPSVがオランダ勢としてチャンピオンズリーグに出場する。 ロッテルダム勢とアイントホーフェン勢の日程は、土曜午前の時点ですでに明らかになっていた。

AZはいきなりサンダーランド戦

AZもヨーロッパリーグでの戦いをアウェーゲームでスタートする。アルクマールのクラブはサンダーランドのもとへ乗り込む。前季のカップ戦王者は予選を戦う必要がなく、抽選ではユヴェントスやベンフィカなどと同組になった。

中でも特に目を引くのが、ユヴェントスとのホームゲームだ。AZはリーグフェーズをベンフィカとのアウェーゲームで締めくくる。アルクマールのクラブの全日程は以下の通り。

日付

対戦相手

ホーム／アウェー

キックオフ

9月16日

サンダーランド

アウェー

21:00

10月15日

ハポエル・ベエルシェバ

ホーム

18:45

10月22日

アララト・アルメニア

アウェー

18:45

11月5日

ユヴェントス

ホーム

21:00

11月26日

スパルタ・プラハ

アウェー

21:00

12月10日

シュトゥルム・グラーツ

ホーム

18:45

1月21日

ディナモ・ザグレブ

ホーム

21:00

1月28日

ベンフィカ

アウェー

21:00

NECはいきなりユヴェントスと対戦

NECはユヴェントスへのアウェーゲームでヨーロッパリーグをスタートする。ナイメヘンのクラブは9月17日、トリノでイタリアの強豪と対戦する。その後はベンフィカもデ・ホッフェルトに乗り込み、ポルトガルのクラブは1月21日に迎えられる予定だ。

その2つの注目カードの間に、NECにはレフスキ・ソフィア、ディナモ・ザグレブ、オモニア・ニコシア、スタッド・レンヌ、アララトとの試合などが待っている。年明け後には、1月28日にNKツェリェとのアウェーゲームも控える。その後、リーグフェーズは終了となる。

NECはヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出のため、最終順位で24位以内に入る必要がある。上位8チームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う。

日付

対戦相手

ホーム／アウェー

キックオフ

9月17日

ユヴェントス

アウェー

21:00

10月15日

レフスキ・ソフィア

ホーム

21:00

10月22日

ディナモ・ザグレブ

アウェー

18:45

11月5日

オモニア・ニコシア

ホーム

18:45

11月26日

スタッド・レンヌ

ホーム

21:00

12月10日

アナラト

アウェー

18:45

1月21日

ベンフィカ

ホーム

18:45

1月28日

ツェリェ

アウェー

21:00

アヤックスはクロアチアで開幕

アヤックスは10月15日、ハイドゥク・スプリトとのアウェーゲームで欧州での戦いをスタートする。1週間後にはヨハン・クライフ・アレナでアタランタ戦が予定されている。11月初旬には、チームはデンマークでFCミッティランと対戦する。その月の後半には、アヤックスがホームにFCトゥーンを迎える。12月にはリーグフェーズ最後の2試合が行われ、まずベルギーでSTVVとのアウェーゲーム、続いて12月17日にヘタフェとのホームゲームに臨む。

日付

対戦相手

ホーム／アウェー

キックオフ

10月15日

ハドゥク・スプリト

アウェー

18:45

10月22日

アタランタ

ホーム

21:00

11月5日

FCミッティラン

アウェー

18:45

11月26日

FCトゥーン

ホーム

18:45

12月10日

STVV

アウェー

21:00

12月17日

ヘタフェ

ホーム

21:00

FCトゥウェンテはホームで始まり、ホームで終える

FCトゥウェンテも10月15日からカンファレンスリーグに臨む。トゥッカーズはその日、デ・フロルシュ・フェステでFCトゥーンを迎える。10月23日には、リンカーン・レッド・インプス戦のためジブラルタルへの遠征が続く。

11月5日には再び本拠地でプレーし、今度はパフォスと対戦する。その後はSCフライブルク、オーフスとのアウェーゲームが続く。チームは12月17日、カイラト・アルマトイとのホームゲームでリーグフェーズを締めくくる。

日付

対戦相手

ホーム／アウェー

キックオフ

10月15日

FCトゥーン

ホーム

21:00

10月22日

リンカーン・レッド・インプス

アウェー

21:00

11月5日

パフォス

ホーム

21:00

11月26日

SCフライブルク

アウェー

21:00

12月10日

オーフス

アウェー

21:00

12月17日

カイラト・アルマトイ

ホーム

21:00

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