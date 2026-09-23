ユルゲン・クロップが先週、初の招集メンバーを発表した際、そこには数多くのサプライズがあった。新たにドイツ代表監督に就任したクロップは、44人のメンバーに実に16人の初招集選手を選出。そして、招集時点で5カ月以上にわたって一度も試合に出場していなかった選手まで含まれていた。セルジュ・ニャブリだ。

31歳の攻撃的選手であるニャブリは、4月中旬に内転筋を重傷していた。そのため、バイエルンでのシーズン終盤戦と北中米でのワールドカップだけでなく、プレシーズンとシーズン開幕も欠場。ニャブリが復帰を果たしたのは、メンバー発表の翌日になってからだった。ウニオン・ベルリンに7-0で勝利した一戦で、13分間プレーしている。

それでもクロップが彼をドイツ代表に招集したことは、非常に大きな信頼の表れと言える。とりわけ、ニャブリはニコ・シュロッターベック、ジャマル・ムシアラ、フィン・ダーメンと並び、代表活動期間の全日程に帯同することを許されたわずか4人のうちの1人でもあるからだ。

ニャブリはかつてドイツサッカー停滞の象徴と見なされていた

招集外となった選手の中には、ニャブリに対するクロップの特別な扱いと、他の選手を外した理由のいくつかを合わせて、不思議に感じた者もいたはずだ。デニズ・ウンダヴが選ばれなかったのは、クロップによれば「まだ本当の意味で今季に入り込めていない」からだという。アキレス腱の問題を抱えながらも、ウンダヴはそれでも6試合に出場し、4アシストを記録していた。一方で、今季ガラタサライの全公式戦に出場していたレロイ・ザネについては、「まだ本当の意味で足場を築けていない」とクロップは説明した。

直近のパフォーマンスで本当に納得させられたかと言えば、2人ともそうではなかった。代表監督が彼らを外し、その代わりにフレッシュな新戦力を試すのは理解できる。ただ、ニャブリはウンダヴやザネよりも明らかに「今季に入り込めて」おらず、「足場を築けて」もいない。試合勘はなく、コンディションも100％にはほど遠い。違いがあるとすれば、今回無視されたW杯先発メンバーの2人とは異なり、クロップはニャブリに対して、ドイツ代表の再出発で中心的な役割を担えるというイメージを根本的に持っているようだということだ。

もちろん、ニャブリにとって追い風になっているのは、屈辱的なワールドカップを欠場していたことで、クロップや世間から“しがらみのない存在”と見なされている点だろう。しかも、31歳という年齢は、すでにサッカー選手としては比較的ベテランの域にある。それでも実際、この44人の招集メンバーでニャブリより年上なのは、キャプテンのヨシュア・キミッヒ（同じく31歳）と、新たに、そして再び正GKとなったマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（34歳）だけだ。

全体的に見れば、近年のニャブリがたどってきた変化は注目に値する。そう遠くない過去には、彼自身も常に賛否の的だったからだ。代表でも、そして何よりバイエルンでも。高すぎる、ケガが多すぎる、などなど。ザネやレオン・ゴレツカ、時にはキミッヒと同じように、ニャブリはドイツサッカー停滞の象徴として見られていた。

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セルジュ・ニャブリはバイエルンで力強いシーズンを送った

2025年春の時点では、彼はバイエルンで放出候補と見なされていた。だが、その後は運命が彼に大きく味方した。トーマス・ミュラーはバンクーバーへ去り、ジャマル・ムシアラは重傷を負い、高額な新戦力をミュンヘンは獲得しようとしなかった。セルジュ、トップ下のレギュラーの座が空いているぞ！ そしてニャブリは、その思いがけないチャンスを生かした。

昨季は21のゴール関与を記録し、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの間で自由に動く存在として、バイエルンの攻撃に新たな次元を加えた。とりわけチャンピオンズリーグでは、いくつもの圧巻のパフォーマンスを披露している。リーグフェーズのパリ・サンジェルマン戦勝利では、ルイス・ディアスの退場によってハーフタイムで交代するまで、ニャブリは実質的に完璧な前半を演じた。アタランタ・ベルガモとのラウンド16、レアル・マドリーとの準々決勝でも輝きを放った。そしてその間に、長らく考えられなかったことが起きる。ニャブリは2月、バイエルンと新契約（2028年まで）を結んだのだ。

彼を止めたのは、シーズンの山場を前にした重傷だけだった。もしPSGとの準決勝で、リーグフェーズのPSG戦のような状態のニャブリがいたなら、何が可能だったのだろうか。

ヴァンサン・コンパニ「彼がどれほど良かったか、我々は忘れていない」

ニャブリがこの数カ月、復帰に向けて取り組む一方で、バイエルンでは彼の本職である攻撃的MFのポジション争いがさらに激しくなっていた。ミュンヘンは、ワールドカップでの活躍を受けて、PSVアイントホーフェンから移籍金5000万ユーロでイスマエル・サイバリを獲得。その一方で、ムシアラも最近は再びベストフォームに近づいていた。マイケル・オリーズやレナルト・カールも中央でプレーできる。

ウニオン戦でニャブリの復帰が見えてきた際、指揮官ヴァンサン・コンパニはこう強調していた。「彼が昨季どれほど良かったか、我々は忘れていない」。さらに、ニャブリが「再び自分のレベルに戻れば、そのポジションの他の全員も良くなければならない」とコンパニは述べた。「そうなれば、また前向きな競争のダイナミズムが生まれる。それこそが最終的に我々の望むものだ」

クロップからの信頼を得たことで、ニャブリは今、代表チームの中でさらに状態を戻していけるという恵まれた状況にある。「連れて行ってもらえて、そこでリズムを保ち続けられるのは、自分にとって本当に大きなプラスだ」とニャブリは語った。4試合のうちのどこかで、ドイツ代表復帰を果たす可能性も十分にある。