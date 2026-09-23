ユルゲン・クロップが先週、自身初の招集メンバーを発表した際、そこには数多くのサプライズがあった。新たなドイツ代表監督は44人のメンバーに、実に16人の初招集選手を選出。さらに、招集時点で5か月以上にわたって一度も試合に出場していなかった選手まで含まれていた。セルジュ・ニャブリだ。

31歳のアタッカーは4月半ばに内転筋を重傷していた。そのため、FCバイエルンでのシーズン終盤戦だけでなく、北米でのワールドカップ、さらにプレシーズンとシーズン開幕にも間に合わなかった。ニャブリが復帰を果たしたのは、招集メンバー発表の翌日になってから。ウニオン・ベルリンに7-0で勝利した一戦で、13分間プレーした。

それでもクロップが彼をドイツ代表に招集したのは、かなり注目すべき信頼の表れと言える。しかもニャブリは、ニコ・シュロッターベック、ジャマル・ムシアラ、フィン・ダーメンと並び、代表ウィーク全期間を通じてチームに帯同できるわずか4人のうちの1人でもある。

ニャブリはかつてドイツサッカー停滞の象徴と見なされていた

招集外となった何人かにとっては、クロップのニャブリへの特別な扱いと、招集見送りの理由として挙げた説明のいくつかを合わせれば、驚きを誘うものだったはずだ。 デニズ・ウンダブが選ばれなかったのは、クロップによれば「まだ本当の意味で今季に入り込めていない」からだという。アキレス腱の問題を抱えながらも、ウンダブはそれでも6試合に出場し、4アシストを記録していた。一方、今季ここまでガラタサライの全公式戦に出場していたレロイ・ザネについても、クロップは「まだ本当の意味で足場を築けていない」と語っている。

もっとも、2人が直近で本当に説得力あるパフォーマンスを見せていたわけではない。代表監督が彼らを外し、代わりにフレッシュな新戦力を試すのは理解できる。ただ、ニャブリはウンダブやザネ以上に「今季に入り込めて」おらず、以上に「足場を築けて」もいない。試合勘はなく、コンディションも100パーセントにはほど遠い。違いがあるとすれば、今回無視されたワールドカップ先発組の2人とは異なり、クロップはニャブリについて、ドイツ代表の再スタートで中心的役割を担えるというイメージを根本的に持っているようだという点だ。

ニャブリにとって確かに追い風となっているのは、屈辱的なワールドカップを欠場していたことで、クロップや世間から“しがらみのない存在”と見なされていることだろう。しかも31歳という、すでにサッカー選手としては比較的年齢を重ねた域に入っているにもかかわらずだ。実際、44人のメンバーの中でニャブリより年上なのは、主将ヨシュア・キミッヒ（同じく31歳）と、新たに、そして再び正守護神となったマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（34歳）だけである。

総じて見れば、ここ最近のニャブリがたどってきた変化は実に注目に値する。というのも、それほど遠くない過去には、彼自身も常に議論の的だったからだ。代表でも、そして何よりFCバイエルンでも。高すぎる、ケガが多すぎる、などなど。ザネやレオン・ゴレツカ、時にはキミッヒでさえそうだったように、ニャブリはドイツサッカー停滞の象徴として見られていた。

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セルジュ・ニャブリはFCバイエルンで力強いシーズンを送った

2025年春の時点では、彼はまだFCバイエルンで売却候補と見なされていた。だがその後、運命は彼にこれ以上ないほど味方した。トーマス・ミュラーはバンクーバーへと去り、ジャマル・ムシアラは重傷を負い、高額な新戦力獲得にミュンヘンは踏み切ろうとしなかった。セルジュ、トップ下の定位置が空いているぞ――そんな状況だった。そしてニャブリは、その思いがけないチャンスを生かした。

昨季は21ゴール関与を記録し、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの間で自由に動く存在として、ミュンヘンの攻撃に新たな次元を加えた。特にチャンピオンズリーグでは、いくつもの傑出したパフォーマンスを見せた。リーグフェーズのパリ・サンジェルマン戦勝利では、ディアスの退場によってハーフタイムで交代するまで、ニャブリは事実上完璧な前半を演じた。アタランタ・ベルガモとのラウンド16、レアル・マドリーとの準々決勝でも輝きを放った。その間には、長らく考えられなかったことも起きた。ニャブリは2月、FCバイエルンと新契約を締結したのだ（2028年まで）。

彼を止めたのは、シーズンの佳境を目前にしたタイミングでの重傷だけだった。もしPSGとの準決勝に、リーグフェーズでのPSG戦時のような状態のニャブリがいたとしたら、何が可能だっただろうか。

ヴァンサン・コンパニ「彼がどれほど良かったか、我々は忘れていない」

ニャブリがここ数か月、復帰に向けて取り組んでいる間に、FCバイエルンでは彼の本職である攻撃的MFのポジション争いがさらに激しくなっていた。ミュンヘンは、ワールドカップでの活躍を受けて、PSVアイントホーフェンから移籍金5000万ユーロでイスマエル・サイバリを獲得。さらにジャマル・ムシアラも、ここへ来て再びベストフォームに近づいている。マイケル・オリーズとレナルト・カールも中央でプレーできる。

ニャブリの復帰がウニオン戦で近づいていることがうかがえた際、指揮官ヴァンサン・コンパニはこう強調していた。「彼が昨季どれだけ良かったか、我々は忘れていない」。また、ニャブリが「再び自分のレベルに戻るなら、そのポジションの他の全員も良くなければならない」とコンパニは述べている。「そうなれば、また前向きな競争のダイナミズムが生まれる。それこそが、最終的に我々の望むものだ」

クロップからの信頼によって、ニャブリは今、代表チームの中で復調への道をさらに進められるという恵まれた状況にある。「連れて行ってもらえて、その中でリズムを保ち続けられるのは、自分にとって非常に大きなプラスです」とニャブリは語った。4試合のうちいずれかで、ドイツ代表復帰を果たす可能性も十分にある。



