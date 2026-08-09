マティアス・ギンターが、kickerの詳細なインタビューで、2026年北米ワールドカップのメンバーから外れたことについて語った。センターバックの同選手は、その中で自身のプロキャリアでもおそらく最もつらい時間について話し、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンのコミュニケーションに強い疑問を呈している。

5月、フライブルクに所属するギンターはごく短期間のうちに2つの重大な痛手を受けた。水曜夜、スポルト・クラブの一員として、クラブ史上初の欧州カップ戦決勝でアストン・ビラに0-3で敗れた。場所はイスタンブールだった。そのわずか半日後、W杯に向けた最終的な落選も告げられた。

マティアス・ギンターはどのようにしてW杯落選を知ったのか？

「ダブルパンチのようなものだった。たしか12、13時間後に、W杯に関する知らせも届いて、自分がメンバーに入っていないと知った」と、彼はkickerに語った。「それは別々の2つの失望ではなく、1つの大きな失望だった。もちろん、キャリアの中でも特に苦い出来事だった。非常に、非常に特別なシーズンの終わりに、こうした二重の打撃を受けたんだ」

アメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会のメンバーに選ばれなかったことは、ブンデスリーガで安定したパフォーマンスを見せていたギンターにとって大きな衝撃となった。決定直後には、フライブルクでのファン歓迎イベントでも失望をあらわにし、「これ以上できることはなかった」と強調していた。

このイベントでは、フライブルクのファンがこのDFの落選をめぐり、ユリアン・ナーゲルスマンに対して大きなブーイングを浴びせていた。

ギンターは元ドイツ代表監督ナーゲルスマンの何を問題視しているのか？

kickerのインタビューで、ギンターは今回、ナーゲルスマンへの批判をさらに裏付けた。特に、自分に対する全般的な接し方についてだ。「この3年間、全体としてどういう形で進んできたのかについては話したくない」と、2014年ブラジル大会で出場機会なしのままW杯優勝メンバーとなった32歳は意味深に語った。具体的には、メンバー発表前の進め方に不満を示した。「本来、タイミングは違う予定だった。事前に出ていたさまざまなリークもあったのに、僕が知らされたのは木曜日、メンバー発表当日になってからだった」

この二重の失望の大きさを本当に実感したのは、少し時間がたってからだったとギンターは説明した。「W杯の開幕戦を見て、ようやく本当に実感した。そして1つのパッケージだったから、負けた決勝についての失望もまた戻ってきた」