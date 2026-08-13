MLSクラブは、FCバイエルンと共同でジョイントベンチャー「レッド＆ゴールド」を運営しているが、そのことを6月末の時点ですでにクラブ公式サイトでの、これまであまり注目されてこなかった声明の中で明らかにしていた。

声明では、次のように記されていた。「ロサンゼルス・フットボールクラブ（LAFC）は本日、国際的な育成ネットワークの戦略的再編を発表し、スイスのクラブであるグラスホッパー・クラブ・チューリッヒの過半数株式をBridge Football Group Switzerland AGに譲渡した」

これにより、ドイツのレコードマイスターにとって、自前のタレント育成における重要な拠点が失われることになる。長年にわたり、グラスホッパーズはミュンヘンの若手選手たちにとって“預かり先”の役割を果たしてきた。

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FCバイエルンはどの選手をグラスホッパー・チューリッヒにレンタルしたのか？

有望株が自クラブのレギオナルリーガ所属チームでは力が抜きん出ていながら、ゼーベナー・シュトラーセのスター軍団ではまだ定位置をつかめない場合、スイス・スーパーリーグへのステップは理想的な中継地点となっていた。

FCバイエルンにとって、このモデルはスポーツ面だけでなく財政面でもプラスに働いた。その最新の模範例がヨナタン・アスプ・イェンセンだ。20歳のデンマーク人は、チューリッヒで公式戦40試合に出場して9ゴールを記録した。

最終的にこのパフォーマンス向上はプロチームの指揮官ヴァンサン・コンパニの下で固定メンバー入りするには至らなかったものの、金銭面の結果はなお魅力的だった。スペイン1部昇格組のラ・コルーニャが、このMFを移籍金600万ユーロで獲得したのだ。

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チューリッヒのファンは投資家主導の構造に反対していた

ネストリー・イランクンダも同様の道をたどった。同じく20歳のオーストラリア人は、グラスホッパーズへのレンタルで実戦経験を積み、2025年にイングランド2部のFCワトフォードへ売却された際には、さらに300万ユーロをミュンヘンにもたらした。しかもそれだけではない。オーストラリア代表は、再び移籍してスポルティング・リスボンへ約1800万ユーロで向かう見通しとされており、その移籍金の40パーセントがバイエルンに入る。つまり720万ユーロだ。

ロブロ・ツヴォナレク（昨年7月に150万ユーロでエストレラ・アマドーラへ移籍）とグレイソン・デットーニ（レンタル後にダルムシュタット98が完全移籍で獲得）もまた、ミュンヘンからスイスへレンタルされた。

カリフォルニアのMLSクラブとスイス側のパートナーシップがここで突然終わることになったのには、構造的な理由もある。とりわけチューリッヒのファンの中核層は、当初からこの国際的な投資家主導の構造に極めて批判的だった。

ロサンゼルスはインスブルックとの協力に注力へ

LAFCはこの状況を受けて、欧州大陸での活動を再編している。今後、アメリカ側は主としてオーストリア2部のワッカー・インスブルックとの協力に集中していく考えだ。

もっとも、さらなる拠点探しが完全に終わったわけではない。伝えられるところによれば、アメリカ側は新たなクラブ参入先を探して、引き続き欧州市場を集中的に注視しているという。適切な対象が見つかれば、FCバイエルンも今後再び新たな育成プラットフォームの恩恵を受ける可能性がある。