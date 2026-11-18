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アレクサンダー・ズベレフが勝利を贈ると、ニック・ヴォルテマーデはトップアスリート同士の短い会話の後、ユニフォームを贈って応えた。

「テニスの試合を見たのは初めてでした。急きょ見ることになったのですが、とてもうれしかったです。すごく楽しかったです」と、サッカー選手のヴォルテマーデはSkyに語った。トリノで行われたATPファイナルズのグループステージ第2戦で、ズベレフはベン・シェルトン（米国）を6-2、7-6（7-4）で下している。

ヴォルテマーデはテニスのほか、新たな生活の拠点であるトリノで、所属クラブのユヴェントスや代表チームについても語った。トリノでの生活は「とても素晴らしい」という。「ユヴェはとても大きなクラブで、ファンからの愛情をたくさん感じます。とても満足しています」と、今夏プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドからイタリアへ期限付き移籍したヴォルテマーデは話した。「個人的にはここ数試合、かなりうまくいっています。どんどん良くなっていますし、チームにもますますなじめています」

ユリアン・ナーゲルスマン監督に招集されなかったものの、ドイツ代表がネーションズリーグでセルビア（3-1）とオランダ（5-0）に勝利した2試合を、大いに楽しみながら見守ったという。「見ていて本当に素晴らしかったです。プレーする喜びがとても感じられましたし、監督がうまく伝えている要素がたくさんありました。観客として見ていた僕も楽しかったです」とヴォルテマーデは語った。