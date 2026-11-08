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バイエルン・ミュンヘンのMFレナルト・カールをめぐる議論に新たな展開。クラブ名誉会長のウリ・ヘーネス氏が、18歳のカールに対する自身の忠告を擁護した。

ヘーネス氏はバイエルン放送の番組 『ゾンタークス・シュタムティッシュ』で、カールについてこう語った。「ここ数日の彼のゴールの50％には、私が関わっていると思う。誰かが彼の私生活について何かを言った後だからね。我々には若い選手に少し道筋を示す責任もある」

カールにとって、この1週間は実り多いものとなった。火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦では、敵地での2-0の勝利につながる先制点を記録。土曜日のブンデスリーガ、マインツ05戦（2-1）でも、ドイツ最多優勝クラブに一時2-0のリードをもたらすゴールを決めた。

これに先立ち、カールの生活ぶりやソーシャルメディアでの活動をめぐる議論があった。ヘーネス氏がこの有望株の振る舞いを批判し、「真剣な話し合い」などを行うと予告したことで始まった議論だ。長年FCBの幹部を務めた同氏は、「私には豊富な経験がある。18歳の若者が私から何も受け入れないのであれば、我々はやめなければならない」と強調した。

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カールは筋断裂によるワールドカップ出場辞退と、それに続く離脱を経て、キャリア初の不調を経験した。だが、今は調子が再び上向いており、マドリードでの得点という形でその成果を手にした。

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しかし、試合後に話題となったのはゴールだけではない。カールはまず、ミュンヘンの選手たちと歓喜の輪を作り、その後、両手で「ベラベラ」と話すしぐさを見せた。誰に向けたものかは明らかになっていない。自分に向けられた可能性を問われたヘーネス氏は、「それは分からないが、気にもならない」と答えた。74歳の同氏はこれに関連して、経験豊富なクラブ幹部が同じように介入した過去の出来事を振り返った。「バスティアン・シュバインシュタイガーが以前、爪を黒くしていたことがある。そのときフランツ・ベッケンバウアーは『あいつの爪を引き剥がしてやる』と言ったんだ」

Getty Images

レナルト・カールは今季何ゴールを挙げた？

カールは今季、FCBの公式戦に14試合出場しているが、90分間フル出場したのはまだ1試合だけ。得点に絡んだのは5回で、内訳は3ゴール、2アシストだ。

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次は代表チームに合流する。A代表で4試合に出場しているカールは、ユルゲン・クロップ代表監督から、ネーションズリーグのセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）に向けて招集された。