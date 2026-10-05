「ここ何年もの間で、僕が対戦した中で最高のアヤックスだった」

アリレザ・ジャハンバフシュが9月末のアヤックスに感銘を受けていたことを、イラン代表の同選手が『Algemeen Dagblad』の取材で明かした。

9月末、代表ウィーク直前にはヨハン・クライフ・アレナでアヤックス対エクセルシオールの一戦が組まれていた。

アヤックスはエクセルシオールのGKスタイン・ファン・ガッセルのゴールに33本のシュートを放ったものの、アムステルダムのクラブは2-2の引き分けに終わった。

エクセルシオールは現在、フレンデンロタライ・エールディヴィジで7試合を終えて勝ち点11の7位と健闘している。ADはジャハンバフシュに対し、ロッテルダムのクラブの成功の鍵について尋ねた。

「監督（ルベン・デン・アイル、編集部注）は非常に高い基準を求め、僕たちに多くを要求する。僕たちはチームとしてとてもフィットしているとよく言われる。彼は、個人として自分の役割をしっかり果たせば、集団として良いパフォーマンスができると考えている。そこに加えて、これだけコンディションが良く、心を込めてプレーすれば、こういう結果につながるんだ」と、フェイエノールトやAZなどでプレーした経験を持つ同選手は語った。

このウインガーは例としてアヤックス戦を挙げた。「彼らは僕たちのハイプレスに苦しんでいた。もしかすると、少し僕たちを見くびっていたのかもしれない。僕たちは勝利にかなり近づいていた」

「でも正直に言えば、これは本当にここ数年で最高のアヤックスだった。僕はこのクラブと何度も対戦してきたから、それは分かるよ」と締めくくった。