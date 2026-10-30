アーセナルのスペイン人指揮官ミケル・アルテタ監督が、将来有望な16歳のマックス・ダウマンの退場騒動の舞台裏について語るとともに、プレミアリーグ第9節として日曜日に控えるアンフィールドでのリバプール戦を前に、チームの負傷者リストの最新状況を明らかにした。

カラバオカップ（イングランド・リーグカップ）ベスト16のフリートウッド・タウン戦でダウマンが退場した瞬間に見せた怒りの反応について、アルテタは「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると、次のように語った。「私の反応は、強い感情と激しい苛立ちの瞬間に出たものだ。なぜなら、その結果どうなるかを、特にマックスにとってどうなるかを私は分かっているからだ。これはピッチに出る直前に話し合ったことで、今回が初めてではない。今月にもU-19イングランド代表で同じことが起きたし、彼のプレースタイルと相手を引きつける特性ゆえに、今後も起き続けるだろう」

さらに、この若い選手との関係性について、こう付け加えた。「我々は互いに考えていることを言い合える関係でなければならない。彼は16歳で、我々は彼を強く守らなければならないし、同時に、チームや仲間、クラブに対して彼に何を期待しているのかを、明確かつ率直に伝えなければならない。我々の間に何の問題もないし、昨日も一緒に話をした」

この一件への対応の仕方と、ダウマンへの反応に向けられた批判にどの程度同意するかについて、アルテタはこう説明した。「自分の反応に対する評価は、肯定的なものも否定的なものも追ってはいない。皆さんには、その背景や、私と彼との関係性、そしてピッチに出る前に一緒に話したことを理解してもらう必要がある」

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アルテタは自身の経験を引き合いに出して続けた。「もし皆さんが、私の父や母が時に私に見せた反応を見たなら、こんな接し方は好ましくないと言うだろう。だが私にとってそれは何よりも最高の反応だった。それこそが私の人格を形作り、今日の私を作り上げてくれたのだ」

アーセナルの指揮官は、理想的な反応への期待に異議を唱えて付け加えた。「皆さんは最も美しく最も理想的な反応を求めている。だが、彼のチームメイトがわずか10人で試合を続けざるを得なくなったときの反応を見たかったのか？ 何を期待しているのか？ これが求められるレベルであり、正しいか間違っているかはともかく、これが自然な反応だ。私自身についても、勝てないときの私の反応は、この上なく怒りと苛立ちに満ちたものになる」

アルテタはスポーツ環境の現実を強調して発言を続けた。「これが競争の環境であり、それが現実だ。我々はディズニーランドにいるのではなく、プレミアリーグでプレーしているのだ。我々は彼をとても大切にしているが、同時に多くの務めを彼に求めている。なぜなら、彼は自らの努力でプレーする機会を勝ち取る必要があるからだ。そうでなければ、チームの他の選手たちは私に何と言うだろうか」

アーセナルの指揮官は、ダウマンの退場処分の取り消しを求めて提出した異議申し立てが却下されたことに大きな落胆を示し、こう説明した。「大きな落胆を感じている。特に、彼が受けた乱暴なタックルを考えればなおさらだ。彼が受けた反則に比べれば、彼の反応は最小限のものだった。あのタックルは非常に悪い結果に終わっていた可能性もあり、彼が足を骨折しなかったのは今日の我々にとって幸運だった」

日曜日の試合に向けたアーセナルの選手起用の準備状況について、アルテタは負傷者の状態を説明し、ノニ・マドゥエケについてこう語った。「彼の状況はまだ分からない。明日トレーニングがあるので、彼が練習を最後までこなせるかどうかを見て、どの程度準備ができているかを見極める」

ブカヨ・サカの負傷の詳細について、アルテタはこう説明した。「彼は、損傷の程度や腱に影響が及んでいるかどうか、そしてその影響の大きさを知るために、再度レントゲン検査を受ける必要があった。その後、さらに詳しいことが分かるだろう」

イングランド代表招集から外れることになるのかについては、こう続けた。「分からない。そのように見えるが、来週どうなるかを待って見る必要がある」

発言の締めくくりに、アルテタはデクラン・ライス、リッカルド・カラフィオーリ、フリストス・ツォリスの3選手について明るい知らせを伝え、こう強調した。「彼らは全員が今日トレーニングを行い、明日も行う。順調に進めば、起用可能になるだろう」