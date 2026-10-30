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アーセナルがマックス・ダウマンのカラバオカップでのレッドカードに対して行った異議申し立てが棄却されたことを受け、ミケル・アルテタ監督は16歳のダウマンに厳しく反応したことを熱を込めて擁護した。アルテタ監督は、ダウマンがトップチームの厳しい現実を学ばなければ、「ディズニーランド」で暮らすような状態になりかねないと主張している。

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アーセナルの異議申し立て、棄却される

アーセナルがダウマンの最近のレッドカードに対して行った異議申し立ては、独立委員会によって正式に棄却された。16歳のダウマンは火曜日、カラバオカップでのPK戦の末にフリートウッド・タウンに敗れた一戦で、ハリソン・ニールの激しいチャレンジに報復し、退場となっていた。

これにより、記録を打ち立ててきた16歳のダウマンは3試合の出場停止処分を受ける。アルテタ監督は裁定にすぐさま不満を示した。挑発を受けた明確な証拠を提示したにもかかわらず、判定が覆らなかったことにクラブは深く失望していると認めた。

アルテタ監督、厳しい対応を擁護

アルテタ監督は、ピッチを去るダウマンに詰め寄ったことで批判を受けたが、スペイン人指揮官は厳しく接する姿勢を強く擁護した。キックオフ前には、相手から挑発を受ける可能性について、ダウマンに具体的に警告していたという。

「分からない。反応の仕方はいろいろある」とアルテタ監督は記者会見で主張した。「私に対する父と母の反応を見たら、いつか『あの反応は好きではない』と言うかもしれない。だが私にとっては、今の自分になるために、あれが最高の反応だった。ただ、誰もが常に最善で、見ていて美しい反応を求めるものだ。

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「ここはディズニーランドではない。プレミアリーグというレベルで戦っている。私たちは想像もつかないほど彼を大切にしている。だが同時に、ほかの誰に対してもそうするように、彼にも要求していく。出場する権利は自分で勝ち取らなければならないからだ。そうでなければ、ほかの選手たちは私に何と言うだろうか。公平でなければならない。さあ、行こう」

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レッドカードの背景

フリートウッド戦での退場は、ダウマンにとって今月2度目のレッドカードだった。最近にはU-19イングランド代表としてプレーした際にも退場処分を受けている。まだ若いながら、トップチームではすでに18試合に出場。プレミアリーグの最年少優勝選手、最年少得点者、チャンピオンズリーグの最年少出場選手としてギネス世界記録を保持している。アルテタ監督は、最初に受けたファウルの激しさに加え、こうした背景も委員会が考慮すべきだったと感じている。

「選手の置かれた状況や年齢、それまでに何が起きたかを読み取らなければならないと思う」とアルテタ監督は説明した。「特に彼は無謀なタックルを受けていた。それに対する彼の反応は、相手の行為と比べればごく小さなものだ。映像でプレーを見直した後も処分が覆らなかったことには失望している」

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アーセナル、リヴァプールとの敵地戦へ

カラバオカップでの戦いが突然終わり、異議申し立ても正式に棄却されたアーセナルは、国内での戦いに速やかに意識を切り替えなければならない。ダウマンは直ちに3試合の出場停止に入り、試合をピッチの外から見守ることになる。アーセナルは今週末、リヴァプールとのプレミアリーグの大一番に向けてアンフィールドに乗り込む。