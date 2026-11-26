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アンソニー・ゴードンがバクー・オリンピックスタジアムでのサバフFK戦で2得点を挙げ、1カ月続いた無得点を脱した。バルセロナが勝利したこの一戦を含め、アゼルバイジャンでのチャンピオンズリーグ2試合で計6得点を記録したイングランド代表FWは、現地への移住を冗談交じりに語る一方、ハットトリックを達成すべきだったと振り返った。

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ゴードンがバクーで2得点、無得点に終止符

アンソニー・ゴードンが2得点を挙げ、バルセロナのサバフFK戦勝利に貢献した。バクー・オリンピックスタジアムでのチャンピオンズリーグ（CL）の一戦で、圧倒的な優勝候補という評価にふさわしい勝利を収めた。昨夏の加入後、カリム・アデイェミに代わって左ウイングの先発を勝ち取ったイングランド代表FWは、精力的なプレスにようやく得点という結果を加えた。30分と50分にいずれもGKポカティロフがはじいたボールを押し込み、さらにもう1本のシュートもゴールネットを揺らしたが、VARの確認後に取り消された。

バルセロナで最後に得点したのは10月31日のアラベス戦だった。ゴードンは昨季、ニューカッスル・ユナイテッドの選手としてアゼルバイジャンでのカラバフ戦で4得点を挙げており、同国との抜群の相性を冗談交じりに語った。「いつかここに引っ越すべきかもしれない！ ここではとてもうまくいっているし、今日も素晴らしい試合だった。もちろん2得点できてうれしいけど、ハットトリックもできたかもしれない。だから、まだやるべきことはたくさんある」とゴードンはスタンに語った。

ハットトリックを逃し、長旅を乗り越える

試合後、2シーズンで6得点を挙げたことで「バクーの王」になったかと問われたゴードンは、その呼び名を控えめに受け止め、左足でのチャンスを逃してハットトリックを達成できなかったことを悔やんだ。また、長い遠征を経ても集中力を保ったバルセロナのチーム全体を称えた。

「そうは言わないけど、僕にとってとても特別な場所だ。ハットトリックを決めるべきだったけど、左足でのあのチャンスを逃した。それでもとてもうれしい」と説明した。チームの出来については、こう続けた。「とても良かったと思う。さっきも言ったように、移動は本当に大変だからね。家族と離れてこういう経験をするために、僕たちは2日前にここへ来た。でも、アゼルバイジャンは美しい場所だ」

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ハリー・ケインが持つイングランド人選手のCL記録を追う

ゴードンはこの2得点で、今季のCLでの成績を5試合3得点とした。ガラタサライ戦でもゴールを決めている。CL本大会では通算23試合で13得点。イングランド人選手で、初出場から23試合の得点数がこれを上回るのは、同じく23試合で18得点を挙げたバイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインだけだ。

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76分にハフィーニャと交代するまで、ゴードンはシュート5本（枠内3本）、パス成功率84％、ボール奪回2回を記録した。バルセロナは後半の10分間に3得点を挙げ、サバフを圧倒した。

日曜日のデポルティーボ戦へ準備万端

バルセロナの前戦、ビジャレアル戦では休養を与えられていたゴードン。バクーでは出場した76分間を通して鋭い動きを見せた。

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ゴール前での自信を取り戻したウイングは、今週日曜日にバルセロナがラ・リーガでデポルティーボと対戦する際も、先発の座を維持すると見込まれている。