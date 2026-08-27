アヤックスは木曜夜、ヨハン・クライフ・アレナで行われるカンファレンスリーグ・プレーオフ第2戦でFCシオンと対戦する。ミチェル・サンチェス監督率いるチームは2-4のリードを守る立場にあり、今回の試合はオランダ国内の誰もがテレビまたはインターネットで無料ライブ視聴できる。

アムステルダムでのキックオフは8月27日木曜20時。アヤックスは良い結果を残せばカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決めることができる。アムステルダムのクラブは先週、スイスで素晴らしいアドバンテージを手にしていた。

シオンとの第1戦は、多くのサポーターにとってそれほど簡単に追えるものではなかった。この一戦はKIJKを通じて4.99ユーロで購入する必要があり、さらに複数の視聴者がライブ配信で問題に見舞われた。

第2戦は事情が異なる。ジッゴ・スポルトが放映権を保有しており、アヤックス対FCシオンをジッゴ・スポルトのメインチャンネルで生中継する。これはジッゴの顧客向けにチャンネル14で視聴可能だ。

また、ジッゴの契約がないサッカーファンもこの試合を無料で視聴できる。Ziggo Sport Freeでは、無料のアカウントを作成すれば、アヤックス対FCシオンのライブ配信を視聴できる。

これは、とりわけ他のプロバイダーでテレビやインターネットを契約している人にも当てはまる。したがって、彼らはアヤックスの欧州戦を視聴するために追加のジッゴ・スポルト契約を結ぶ必要はない。

放送は19時25分に試合前番組が始まり、その後20時にキックオフを迎える。UEFAは、ヨハン・クライフ・アレナでのこの一戦の主審にオーストリア人レフェリーのユリアン・ワインベルガーを नियुक्तした。

アヤックスはスイスでの2-4の勝利により、余裕のあるリードを持って第2戦に臨む。この2試合の勝者がカンファレンスリーグのリーグフェーズに進出する。