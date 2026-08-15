スペイン紙『Marca』の情報によると、ドイツ王者バイエルンの売却候補を巡る争奪戦に、ニューカッスル・ユナイテッドも加わったという。報道では、マグパイズはすでにこのポルトガル人選手に対し、具体的な3年契約を提示したとされている。

ニューカッスルはアーセナルへ移籍したブルーノ・ギマランイスの後継者を探している。パリーニャは、ドルトムントが移籍金1億ユーロ超を要求するとされるフェリックス・ヌメチャに比べて、より安価な代替案となるだろう。とりわけクラブは、ドイツ代表ニック・ヴォルテマーデを巡り、多くの主力選手と決して理由なく別れたわけではなかった。アンソニー・ゴードンやサンドロ・トナーリを含む数多くの退団の背景にあるのは、プレミアリーグおよびUEFAの財務ルールだ。そうでなければ高額な罰金、あるいは移籍禁止処分すら科される恐れがある。

パリーニャの移籍金は、おそらく2000万～2500万ユーロになるとみられる。一方でバイエルンにとって、買い取りオプション付きのレンタル移籍は選択肢にない。 そのため、マックス・エーベルルらクラブ首脳陣は最近、アストン・ビラにも断りを入れた。「アストン・ビラがジョアンの件で我々に接触してきたと報じられていたが、それは事実だ。だが、アストン・ビラとは合意に至らないだろう。単純にうまくいかない。我々は、他クラブに押し付けられることを受け入れなければならない状況にはないからだ」と、バイエルンのスポーツ担当取締役は金曜日の記者会見で強調し、強い姿勢を示した。

バイエルン・ミュンヘン：ジョアン・パリーニャ以外に誰が退団するのか？

ニューカッスルが今度はパリーニャ獲得に動いているとされること自体、驚きではない。31歳の彼は今もプレミアリーグで非常に高い評価を受けている。ミュンヘン移籍前にはフラムで活躍した。さらに、レンタル先のトッテナム・ホットスパーでも昨季は印象を残した。スパーズにとって不振のシーズンで、あわや降格というところまで追い込まれたにもかかわらず、この守備的MFは45試合で10得点関与を記録した。

バイエルンはパリーニャに加え、サシャ・ボエとブライアン・サラゴサの放出も望んでいる。ただ、この2人については現時点で早期解決の兆しは見えていない。 ヴァンサン・コンパニ監督の下では、2人とも、そしてパリーニャも、ミュンヘンに残留した場合は今後おそらく役割を担わないだろう。

ただ、7月末には名誉会長ウリ・ヘーネスが意外にも融和的な言葉を口にしていた。「今ここで何人かの選手を放出できれば――そしてそれこそが我々の望みだが――もちろんそれは良いことだ。だが、ひとつ非常にはっきり言っておきたい。バイエルンとの契約は不可侵だ。つまり、最終的に適切な解決策が見つからなければ、我々はその選手たちを残すということだ」と説明した。