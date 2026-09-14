レアル・マドリードの指揮官ジョゼ・モウリーニョが、火曜夜にスタジアム「マルティネス・バレロ」で行われるスペインリーグ第6節エルチェ戦を前に記者会見に臨み、チームの準備状況や複数の主力選手のコンディション、そして自身がチームに浸透させようとしているプレースタイルについて語った。

スペインメディアが詳細を報じたこの会見で、モウリーニョはレアル・マドリードにおける重要なテーマの数々に触れた。ヴィニシウス・ジュニオールやアルダ・ギュレルから始まり、チュアメニのコンディションの回復、さらにはハイプレスと選手の出場時間管理に関する自身の哲学に至るまで語り、最後はPKに関する印象的なコメントで会見を締めくくった。

モウリーニョはエルチェ戦に向けた目標を明確に要約し、こう述べた。「勝ちたい。良いプレーをして勝ちたい。それ以上でも以下でもない」。自身の関心が、チームに求めるレベルを示しつつ勝利を収めることに向けられていると強調した。

ギュレルへの期待値を引き上げる

ポルトガル人指揮官はアルダ・ギュレルに大きな称賛を示し、ピッチ上で違いを生み出す能力を高く評価してこう語った。「彼の質は驚異的だ。鋭い視野、決定力、チームのパフォーマンスにもたらす安定感、そして創造性。彼には計り知れない可能性があり、その数字はすでに見事なものだ」。

そしてモウリーニョは印象的な口調でこう付け加えた。「大げさに言って、彼が最高だ、最高だ、最高だと3回繰り返すのは避けたいかもしれない。だが、そう、彼は最高だ、最高だ」。

一方でモウリーニョはヴィニシウスに対し、ゴール前でより決定的であることを求めた。このブラジル人選手の最高の姿は、チャンスを得点に変えられるときに現れると考えたのだ。ただし、彼はチームプレーと日々の成長の重要性も強調した。

そしてこう述べた。「彼の最高の状態はゴールを決めることだ。ゴールを演出することが重要なのは明らかで、チームプレーは非常に重要であり、日々の取り組みも重要で、彼はそれを完璧にこなしている。だが、別のヴィニシウスもいる」。

モウリーニョが自身の構想を説明

モウリーニョは、レアル・マドリードを自身の望む形に仕上げるには3か月が必要だとする以前の発言について答え、魔法のような解決策を持っているという意味ではなく、作業を続けることでより発展したチームに到達するという意味だと説明した。

そしてこう語った。「私が言いたいのは、3か月後には今日の自分より良くなっていたいということだ。ただし、3か月で我々を非常に強くする魔法のレシピを持っているわけではない」。

彼は、成長は試合とトレーニングを通じて段階的に訪れると強調し、連携が高まりコーチングスタッフとの取り組みを続けることがチームの改善を助けると断言した。

ハイプレス

ポルトガル人指揮官は、自身が実践しようとしている守備のスタイルについて語り、ハイプレスは試合を通じて続けられるものではなく、チームは試合の流れに応じてスタイルを変えられなければならないと強調した。

そして次のように説明した。「90分間ずっとハイプレスを続けることは可能だとは思わない。それは我々のスタイルではない」。同時に、レアル・マドリードが引いて守るだけのチームに変わることは望まないと強調した。

さらにこう付け加えた。「ブロックを固める守備のスタイルは好きではない。だが同時に、相手に2点や3点を決められて、ゴールキーパーが素晴らしいセーブを強いられるほど苦しむのも望まない」。

チュアメニが復帰

モウリーニョは、チュアメニが復帰後の過去の試合では限られた時間の出場にとどまっていたが、今後の期間ではより大きな役割を担うことになると断言した。

そしてこう語った。「彼は絶えず良くなっており、より強さと自信を感じている。明日は出場する。今の時点で、彼が何分プレーするかは決められない」。

また、コーチングスタッフが選手の身体的負荷に慎重に対応していると説明し、ジムでの取り組み、個別トレーニング、医療的なフォローを含む、負傷予防のための包括的な計画があることに言及した。

バロンドールをめぐる論争

バロンドール受賞とその資格に関するラミン・ヤマルの発言について問われると、モウリーニョはバルセロナの選手との論争に加わることを拒み、手短にこう述べた。「私は選手の発言についてはコメントしない。すべての意見を尊重するが、それについてはコメントしない」。

また、中盤でバルベルデとチュアメニを併用する可能性についても語り、問題は選手が守備的か攻撃的かではなく、それぞれの選手が特性に応じて異なる役割を担いながら、ピッチ上で求められるバランスを実現することにあると強調した。

PK戦

会見の終盤、話が終わりに近づいたかに見えたそのとき、モウリーニョは印象的なコメントを放ちこう述べた。「PK戦についての質問はないのか? おかしいね、そうだろう?」。エルチェ戦を前に、審判をめぐるテーマについて曖昧なほのめかしを残した。