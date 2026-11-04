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ジョゼ・モウリーニョ監督は、自身のチームがギリシャでAEKアテネを相手に逆転し、アディショナルタイムに劇的な勝利をつかんだことを受け、あのような勝ち方ができるのはレアル・マドリーだけだとの考えを示した。また、ヤン・ディオマンデが右サイドに移ったことをめぐってヴィニシウス・ジュニオールを擁護。キリアン・エンバペがラシン・サンタンデール戦で獲得したPKについては、判定が甘かったと認めつつも、それによって何も変わらなかったと強調した。

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モウリーニョ、終盤の逆転勝利を受けレアル・マドリーの勇気を称賛

レアル・マドリーは水曜日、再び逆転劇を演じ、後半アディショナルタイムの得点でAEKアテネを下した。モウリーニョ監督は、何が勝敗を分けたのか確信している。試合後の記者会見で、レアル・マドリーの指揮官は、選手たちには試合終了間際に結果を出す独特の力があると語った。

「初戦は最後の1分に勝った」とモウリーニョ監督は話した。「もちろん、もっと落ち着いて勝つ方がいい。だが、終了間際に決まるこうした試合に勝てるのは我々だけだ。我々には……ピー音が入らないように言えば……やるべき時に必要な度胸がある。それができるのは、全員ができると感じているからだ。選手たちには勇気がある」

ヴィニシウスがディオマンデを右サイドに追いやったわけではないとモウリーニョ

モウリーニョ監督は、ヴィニシウスの影響でディオマンデが右サイドに回ったとの見方も否定した。「ヴィニシウスは何も引き起こしていない。ディオマンデは片方だけでなく、両サイドでプレーできる選手としてレアル・マドリーに来た。本人にとっては、どちらのサイドでプレーしてもまったく違いはない」

ブラジル人選手に対して右手と左手のどちらをより多く使う必要があるかと問われると、モウリーニョ監督は冗談を交えて答えた。「どちらが良い方で、どちらが悪い方なんだ？ 右が良い方か？ そうだな……右を80％、左を20％と言っておこう」

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モウリーニョ、ラシン・サンタンデール戦でエンバペが得たPKは「厳しい判定」と認める

モウリーニョ監督は、ラシン・サンタンデールとのリーグ戦での勝利に際し、エンバペが獲得したPKについても質問を受けた。この日の早い時間に、スペインの審判団による番組『Tiempo de Revisión』が、PKを与えるべきではなかったと認めていた。「勝ち点には影響しない場面だったと思う」と指揮官は語った。「あのPKがなくても、我々は3点差、4点差、あるいは5点差で勝っていた試合だ。もっと得点が必要なら、もっと取っていただろう。だが、チームはそれ以上を求めなかった」

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「判定が結果に影響した、このリーグのほかの試合のような話ではない。『ペナルティート』、つまり小さなPKの話をしている。正直に言えば、主審がPKだと考えて与える類いのものだ……判定のことを考えるとね。私にとってはPKだが、自分たちに対して与えられたらうれしくはない。だが、特に語ることのない試合について話しているんだ。何を話しているんだ？ 我々は5点取ることもできた。それは間違いない。判定が大きな影響を及ぼした試合について話そう。この試合では、影響はゼロだ」

レアル・マドリーの今後は？

レアル・マドリーの勝ち点は現在12。モウリーニョ監督はプレーオフを回避するため、さらに7～8ポイントを望んでいる。次は土曜日のバレンシア遠征で、ディーン・ハイセン、イブラヒマ・コナテ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレルが起用される見込みだ。

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また、この勝利でモウリーニョ監督のチャンピオンズリーグ通算勝利数は87に達し、アーセン・ヴェンゲルを1勝上回った。上にいるのはサー・アレックス・ファーガソン、ペップ・グアルディオラ、カルロ・アンチェロッティだけとなった。