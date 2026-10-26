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レアル・マドリーの主将フェデ・バルベルデは、体に違和感を抱えながら40分以上プレーし、バルセロナとのエル・クラシコでチームを2-1の勝利に導いた。ジョゼ・モウリーニョ監督は、ピッチ上で見せたウルグアイ人選手の並外れた自己犠牲を称えた。

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主将バルベルデ、カンプ・ノウでプレーで模範を示す

レアル・マドリーの主将フェデ・バルベルデは、カンプ・ノウでバルセロナを2-1で下したエル・クラシコで、チームを鼓舞するプレーを見せた。ウルグアイ人MFは前半早々に脚を負傷したにもかかわらず、62分間にわたり高強度のプレーを続けた。

バルベルデの絶え間ないプレスは、マドリーが中央のエリアを支配する助けとなった。その後、用心のため交代した。

この勝利で、レアル・マドリーは公式戦5連勝を飾った。

モウリーニョ、負傷を抱えて40分以上プレーしたバルベルデを称賛

試合後の記者会見で、ジョゼ・モウリーニョ監督は、身体的な限界まで自らを追い込んだバルベルデを特に称賛した。「もう一人、触れずにはいられない選手がいる。バルベルデだ。負傷しながら40分以上プレーした」とモウリーニョ監督は語った。

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「彼は負傷したが、プレーを続け、自分の限界までやろうとした。ピッチにいる間、すべてを出し切った」

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モウリーニョ監督は、バルベルデの姿勢がチームの結束を体現していると称えた。

バルベルデ、個人の痛みよりチームの勝利を優先

試合後に自身の体の状態について聞かれたバルベルデは、勝ち点3を獲得できたなら痛みに耐えた価値があると強調した。「チームが勝てば、ぐっすりと幸せな気持ちで眠れるよ」と笑顔で語った。

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「ハーフタイムに……監督から続けられるかと聞かれたので、やってみた。自分がタックルした後、脚に少し違和感があった」

「励ましてくれるこういうチームメイトと一緒なら、プレーを続けるのはとても簡単なことだ……。彼らと同じピッチに立てるのは光栄だ」と主将は付け加えた。

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バルベルデ、エンバペとルニンの活躍を称える

バルベルデは、2得点を挙げたキリアン・エンバペとGKアンドリー・ルニンの素晴らしい貢献も称えた。

「この勝利は、僕たちが成長を続ける上で大きな後押しになる」とバルベルデは締めくくった。

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レアル・マドリーは、次の日曜日にサンタンデールへ向かう前に、体力の回復に集中する。