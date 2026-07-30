「念のため言っておくけど、僕はまだケガから回復している途中で、だからまだトレーニングには参加していない。『戦力外にされた』わけじゃない。だから、でたらめを言うのはやめてくれ。ありがとう」とグリーリッシュは、ESPN UKのインスタグラム投稿にコメントした。その投稿では、グリーリッシュとカルビン・フィリップスが、シティの始まったばかりのアジアでのプレシーズンツアーのメンバーから外されたと主張されていた。

再び2部のシェフィールド・ユナイテッドへのレンタル移籍が近づいているとされるフィリップスについては、実際その通りだ。しかし、グリーリッシュについてはそうではない。この投稿は現在では削除されている。

グリーリッシュはひとまずマンチェスターに戻ってきている。昨季はエバートンにレンタル移籍していた。2027年に契約満了を迎えるこの攻撃的MFに、シティでまだ将来があるのかは不透明だ。

ジャック・グリーリッシュ、1月から足の骨折で離脱

グリーリッシュがアジアツアーに不参加となっている理由は、本人が強調した通り、1月に負った足の骨折の影響にある。そのため、イングランド人選手のチーム練習復帰はこれまで実現しておらず、グリーリッシュは今も復帰に向けて調整を続けている。

「ジャックは今ここにいて、マンチェスター・シティの選手だ。私はどのクラブに来てもいつもこう言っている。選手がクラブに所属している限り、その選手を指導しようとするのが私の務めだ」と、退任したペップ・グアルディオラの後任となったシティの新監督エンツォ・マレスカは、先週の就任会見でグリーリッシュに対してひとまず扉を開いた。マレスカは2022-23シーズンにもシティでアシスタントコーチを務めており、そのためこのイングランド代表をすでによく知っている。「彼は大きなハートを持っていて、本当に素晴らしい男だ。何が起こるか見ていこう」とイタリア人指揮官は語った。





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グリーリッシュは2021年、当時の史上最高額となる1億1750万ユーロで、この夏に新加入のエリオット・アンダーソンの1億3500万ユーロに更新されるまで、アストン・ビラからスカイブルーズへ加入した。一時はレギュラーとしてプレーし、チャンピオンズリーグ制覇を含む2022-23シーズンのトレブル達成にも確かに貢献したが、その移籍金に見合う非常に大きな期待に完全に応えたとは結局言い切れなかった。

マンチェスター・シティはジャック・グリーリッシュを再びエバートンへレンタルするのか？

2024-25シーズンに入って出場機会がさらに減ると、グリーリッシュは昨夏にエバートンへのレンタル移籍を受け入れた。そこでは主力としてプレーし、再び輝きを取り戻すことができた。一時は代表復帰を果たし、2026年ワールドカップでイングランド代表としてプレーする望みまで出ていた。しかし1月の足の骨折が、その夢を突然終わらせた。それ以降、グリーリッシュはピッチに立てていない。

今後どうなるかは不透明だ。シティで現実的な将来像は遠く、エバートンへの再レンタルが有力だとみられている。ただし、それはトフィーズが週給約35万ユーロという高額な給与の大部分を引き続き負担する意思がある場合に限られる。もっとも、シティがかつてのクラブ史上最高額補強を売却し、2021年に支払った移籍金の一部でも回収したいと考える可能性もある。来年には契約満了により、このイングランドの昨季2位クラブをフリーで去ることもできる。



