Sport Bildが事前に公開した同書の抜粋の中で、フェールマンはとりわけ、シャルケ最大のライバルであるボルシア・ドルトムントとのアウェー戦で自身が続けていたルーティンを明かしている。「ドルトムントでウォーミングアップのためにピッチに入ると、最初の仕事はいつも南スタンド、“黄色い壁”の方向に思い切りつばを吐くことだった。『ズュート』には2万人を超える狂った連中がいて、あいつらはみんな俺たちの死を願っている。つばを吐くのは、いつも彼らへの特別なあいさつだった」

フェールマンがS04のトップチームに加わった当初、シャルケの守護神はまだマヌエル・ノイアーだった。「彼はGKというポジションを本当に変えた」と、38歳のフェールマンはかつてのチームメートを絶賛。ノイアーについても興味深い裏話を明かしている。「マヌがパーティー好きじゃなかったなんてことはない。むしろ逆だ。マヌはウルトラスの一員で、彼らとよく“魔法をかけて”もいた。後にプロになってからも、チームバスではなくウルトラスの列車で帰ることさえあった。あるいはGKユニフォームの下にウルトラのTシャツを着ていたこともあった」

2026年春に現役を引退したフェールマンは、アイントラハト・フランクフルトへのレンタル移籍（2009年から2011年）を経て、ノイアーがゲルゼンキルヒェンを離れてバイエルン・ミュンヘンへ移籍した後、まずはシャルケの新たな正GKへと上り詰めた。だが、2011年秋に前十字靭帯断裂で突然足止めを食らい、再び定位置を奪い返したのは2013年末になってから。その座を2019年初頭まで守ったが、その後、当時のシャルケ指揮官ドメニコ・テデスコによって降格させられた。

ラルフ・フェールマンは、シャルケでの最初の降格をどのように知らされたのか？

「何かがおかしいとは感じていた。でも、待ち受けていたことを想像できるはずもなかった」と、フェールマンはその面談を振り返る。「中ではドメニコ・テデスコがソファにくつろいで座っていた。アシスタントコーチのペーター・ペルヒトルトは椅子に座っていた。テデスコが『調子はどうだ？』と聞いてきた。答えは『いいです』。するとテデスコは『後半戦からGKを代える。アレックス・ニューベルが新しいナンバーワンだ』と言った。そこからは自分のオートパイロットが作動した。『なぜ？』。口から出たのはそれだけだった」と、元ドイツ年代別代表GKは語っている。

14歳で遠く離れたケムニッツから移ってきたほどの愛するクラブで定位置を失った後の心境はどうだったのか。「自分の部屋に戻った。心と魂を引き裂かれたばかりだった。自分の一部が死んでしまったように感じた」と説明するフェールマン。その数カ月後、彼はノリッジ・シティにレンタル移籍し、その直後にはブラン・ベルゲンにもレンタル移籍した。

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2020年夏にシャルケへ復帰すると、1年後には正GKとして降格を味わった。ブンデスリーガ2部での最初のシーズンについて、彼は当時の指揮官ディミトリオス・グラモジスの言葉もよく覚えているという。「どう表現するのが一番いいだろうか。デュッセルドルフに1-2で負けた翌日、試合分析の場で彼はこう怒鳴った。『お前らは俺をヤろうっていうのか？ 俺のスタッフをヤろうっていうのか？ お前らのインスタの女はヤってもいい。でも俺はダメだ』」。フェールマンによれば、当時のシャルケは「自分がプレーしてきた中でも、おそらく最もおとなしいチーム」だっただけに、なおさら異様だったという。「多くが家庭を持つ父親だった。この大演説の後、チームは気まずそうに黙り込んでいた」

また、2018年から2024年までシャルケでさまざまな役職を務めた元S04スポーツ担当取締役ペーター・クネーベルについても、フェールマンは奇妙な話を明かしている。「彼はいつも物音も立てずに廊下を歩き、気づけば突然目の前に立っていた。オフィスのドアはいつも開けっ放しだった。僕たちは、会話を盗み聞きするためじゃないかと推測していた」とフェールマンは記し、その後でクネーベルの「伝説のジャケット」について触れている。「それは毎日違う場所にあった。フィジオのところだったり、僕たちのロッカールームだったり、ウエートルームだったり。彼は忘れっぽさのせいにしていた。僕たちは、そうやって僕たちを盗み聞きしていたのではないかと疑っていた。それが彼との関係を雄弁に物語っている」

ラルフ・フェールマンのシャルケでの終わりは、どのようなものだったのか？

一方で、フェールマンのシャルケでの終焉はかなり不名誉なものだった。2024年夏のプレシーズン準備期間にU-23へ送られ、その年の秋にはクラブと選手の間で泥仕合に発展。そして早い段階で、2025年に満了するフェールマンの契約が延長されないことは明らかになっていた。

「そして、14歳で故郷と家族を離れてまでシャルケに来たこの自分から、すべてが奪われた。練習場の駐車スペースはなくなった。ロッカールーム禁止。シャワーも浴びさせてもらえなかった。U-23は仮設のコンテナ村に置かれていたから、体感としてはDixiトイレの中で着替えさせられているようなものだった。アマチュアやユースの選手たちと練習しなければならなかった。試合のチケットまで取り上げられた」とフェールマンは振り返る。S04での公式戦通算289試合のうち最後の出場は、2024年1月末のカイザースラウテルン戦での1-4敗戦だった。

現在、元GKはスイスで暮らしているが、失望に終わった別れにもかかわらず、愛するクラブを切り離すことはできていない。「どれだけシャルケを無視しようとしても、できない。テレビですべての試合を追っているし、ファンには心からスポーツ面での成功を願っている。いろいろあっても、僕はシャルケを愛している。それが真実だ」とフェールマンは強調している。