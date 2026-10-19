レアル・サラゴサがアンデル・エレーラにとってどんな存在かを知るには、30年以上前の1995年5月にさかのぼるといい。当時まだ5歳だった後のスペイン代表選手は、テレビの前にくぎ付けになっていた。スペイン北東部に位置する人口約70万人の街にある愛するクラブが、その水曜の夜、クラブ史に残る大一番に臨んでいたのだ。パリのパルク・デ・プランスで対戦した相手はアーセナルだった。

フランスの首都で行われたのは、UEFAカップウィナーズカップの決勝だ。アンデルの父ペドロは数年前までサラゴサの選手で、当時はテクニカルディレクターとして現場にいた。息子は自宅から勝利を祈り、1-1のまま延長戦に入ると、手に汗を握って見守った。

それから30分余りが過ぎ、エレーラはPK戦まで見届ける覚悟を決めかけていた。だが、120分に信じられない瞬間が訪れる。

サラゴサのMFナイムは、ロンドンのクラブのゴールから約40メートルの地点で一瞬顔を上げ、弾んだボールを思い切りゴールへ蹴り込んだ。見事な一撃だった。ナイムは、アーセナルのGKデイビッド・シーマンがゴールからわずかに前へ出過ぎているのを見ていたのだ。伝説的な守護神でありながら、ときに滑稽なプレーでも知られたシーマンは、パリの夜空を高い弧を描いて飛ぶボールを追って慌てて戻った。しかし、ゴールラインを越えるのを防げるほどには触れられなかった。その後は歓喜の渦だ。ナイムとチームメイト、サラゴサの街全体、そしてもちろん、自宅のエレーラ一家も沸いた。

「今のレアル・サラゴサとアーセナルの差を見てください。でも、昔の僕らはああいう強豪と渡り合っていたんです」。エレーラは数週間前、BBCにそう語った。かつてマンチェスター・ユナイテッドで5年間、パリ・サンジェルマンで3年間、世界屈指の選手たちとともに最高峰のタイトルを懸けてプレーした37歳は、今夏から再びレアル・サラゴサのユニフォームを着ている。心を打つ帰還をさらに特別なものにしているのは、故郷のクラブから報酬を1セントも受け取っていないことだ。今季、スペイン3部に転落した誇り高きクラブのために、純粋な愛情から無報酬でプレーしている。

アンデル・エレーラが無報酬でレアル・サラゴサのためにプレーする理由

「契約は必要ありません。僕はとても充実したキャリアを送り、お金の管理にも気を配ってきました。だから、自分にこの贈り物をすることができるんです。このユニフォームを着ること。クラブ、チーム、街を助けたいから、無報酬で」。エレーラは特別な決断の理由をそう説明する。自分の原点である場所が、レアル・サラゴサの歴史でもおそらく最も厳しい状況にある今、そばにいて支えることは、心から望むことなのだ。

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サラゴサの財政状況がかなり厳しいからこそ、エレーラは給与を一切受け取らない。「僕はこのクラブと、そこにいる人たちに多くの恩があります。レアル・サラゴサがなければ、おそらくプロにはなれなかったでしょう」。セントラルMFは最近、ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドのYouTubeチャンネルでの対談でそう強調した。「この状況では、僕らファンにはチームを助ける責任があります」。自分を選手である以上に、まずサラゴサのサポーターだと考えている。「サッカー面でも、もちろんお金の面でも、自分が成し遂げたことを誇りに思います。だから、お金は必要ないんです。無報酬でプレーし、無報酬で力になりたかった」。かつてユナイテッドとPSGでは、言うまでもなく数百万ユーロ規模の契約を結んでいたエレーラは、そう強調する。

現在のサラゴサは3部のクラブだが、エレーラがこのクラブとともに育った頃は、状況がまったく違った。父は1993年から2012年までテクニカルディレクターを務めていた。1990年代から2000年代にかけて、サラゴサはおおむね1部に定着し、ラ・リーガで上位を争うこともあった。1994年には3位となり、コパ・デル・レイを制覇。翌年には、先に触れたUEFAカップウィナーズカップのタイトルを獲得した。2001年と2004年にも国内カップ戦で優勝。2000年にはレアル・マドリーを上回り、当時2位だったバルセロナとわずか1ポイント差の4位という、驚くべき成績を残した。

アンデル・エレーラは14歳でレアル・サラゴサへ

エレーラは子どもから青年へと成長する中でそのすべてを見届け、いつか自分もサラゴサでプレーすることを夢見た。14歳で愛するクラブの育成組織に入り、その頃から忠誠心を示していた。「サラゴサのアカデミーでは、僕は有望な選手の一人で、ほかへ行くこともできました。でも、離れたくなかったんです」とエレーラはBBCに語っている。2008年にサラゴサがラ・リーガから降格した際は、きっと悲しかっただろう。一方で、それによってトップチームに上がるチャンスは増えた。

半年後にトップチームデビューを果たすと、徐々に主力となり、1年での1部復帰に貢献した。1部に戻ってからも順調に適応し、サラゴサで2度の残留を経験。スペインU-21代表にも選ばれ、2011年のU-21欧州選手権制覇では中心選手の一人となった。ダビド・デ・ヘア、ハビ・マルティネス、チアゴ・アルカンタラ、フアン・マタら後のスターがそろうチームで、6番、8番、10番を兼ね備えたエレーラらしいプレーを披露。グラニト・ジャカとジェルダン・シャキリを擁するスイスを2-0で下した決勝では、先制点を挙げた。

その夏にサラゴサを離れ、アスレティック・ビルバオでキャリアの次の一歩を踏み出した。そこで評価を高め、2014年にはマンチェスター・ユナイテッドが移籍金3600万ユーロを支払って獲得した。イングランドの強豪で200試合近くに出場し、2019年にはPSGへ移籍。そこで過ごした3年間は、ネイマール、キリアン・エンバペ、リオネル・メッシといったスーパースターと肩を並べてプレーした。

アンデル・エレーラがリオネル・メッシを絶賛「信じられなかった」

3人のスーパースターのうち、誰とプレーするのが一番楽しかったのか。リオ・ファーディナンドとの対談で、エレーラは「もちろんレオです」と答えた。「あんな選手は二度と現れないでしょう。試合だけでなく、毎回の練習でもそうでした。練習中に彼がボールを失った回数を数えられましたが、いつもゼロでした。ロンドでは決してミスをしないので、真ん中に入ることがなかったんです。信じられませんでした」。エレーラはメッシの魔法のようなプレーをそう振り返った。

パリを離れた後、エレーラは2022年にビルバオへ復帰し、一度、思い入れのあるクラブへの帰還を選んでいる。そしてキャリアの晩年を迎えた2025年初め、再び特別な移籍で話題を呼んだ。子どもの頃から憧れていたアルゼンチンの強豪、ボカ・ジュニアーズに加入したのだ。その憧れにも、レアル・サラゴサが深く関わっている。

より正確には、父ペドロが故郷のクラブでテクニカルディレクターを務めていたことが関係している。幼いアンデルは、父がアルゼンチンから何人もの選手をサラゴサへ連れてくるのを見ていた。1996年には、後にバレンシアのスターとなるキリ・ゴンサレスをボカから直接獲得している。「なぜアルゼンチン人選手をそんなにたくさん獲るのか、父に聞いたんです。すると父は『彼らは決して期待を裏切らない。物事が難しくなり、悪い方向へ進んだとき、必ず責任を引き受けて戦う』と言いました」。エレーラは数年前、ESPNでアルゼンチンサッカーを好きになった原点をそう説明している。

アンデル・エレーラがボカ・ジュニアーズにも心を奪われた理由

中でもエレーラを特に魅了したのがボカだった。父が選手視察でアルゼンチンへ行くと、伝説的なラ・ボンボネーラから必ず電話をかけてもらい、ボカのスタジアムの雰囲気を聞かせてもらった。スペインの自宅ではたいてい真夜中だったが、気にならなかった。夜更かしして、ボカの象徴的な選手に見入ることもあった。「ボカとフアン・ロマン・リケルメを見るために、午前2時や3時まで起きていることもありました」。エレーラは伝説的な司令塔を熱っぽく語る。「彼のプレーには驚かされました。相手を油断させ、試合のテンポを落としているように見せる。でも突然スピードを上げ、何が起きたか分かったときにはもう手遅れなんです」

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当然ながら、ボカのファンは当初からエレーラに好感を抱いた。ブエノスアイレスで1年半を過ごし、欧州以外で愛するクラブのために公式戦計29試合に出場して1得点を記録した。では、2011年にエレーラが去ってからの15年間で、サラゴサには何が起きたのか。

レアル・サラゴサはその後2年間、1部にとどまった。しかし2013年の降格以来、今日までラ・リーガに戻っていない。エレーラが在籍していた頃から巨額の負債がクラブにのしかかり、財政難はクラブを象徴する問題となった。一方、ピッチ上でもスペイン1部への復帰を目指しながら実現できなかった。2018年と2020年はともに3位で、自動昇格にあとわずか届かず、いずれもプレーオフを勝ち抜けなかった。

それは最後の輝きのようなものだった。2020年以降、サラゴサは次第に2部の中位に埋もれる存在となり、昨季、底を打った。5月末、残り2試合となった節でラス・パルマスと1-1で引き分け、3部への降格が決まった。

レアル・サラゴサは今もラ・リーガ通算順位表の10位

「巨人の転落」とマルカは見出しを打った。2013年から1部でプレーしていないにもかかわらず、サラゴサは今もラ・リーガの通算順位表で10位にいる。セルタ・デ・ビーゴ、ビジャレアル、オサスナ、ヘタフェといった1部に定着したクラブを、大きく上回る場合もある。

クラブの転落をめぐり、ファンの怒りは何よりもホルヘ・マスへ向けられている。アメリカ人の億万長者は、兄弟とデイビッド・ベッカムとともにメッシが所属するインテル・マイアミのオーナーの一人でもある。2022年にサラゴサの経営に参画し、以来、過半数の株式を保有するオーナー兼会長を務めている。マスは負債をすでに大幅に減らしたものの、彼の下でチームの成績は下がり続けた。

こうしてサラゴサが現在直面しているのは、3部で戦うという現実だ。ホームスタジアムのラ・ロマレダは、スペイン、ポルトガル、モロッコで開催される2030年ワールドカップの会場となる予定で、そのため現在、建て替えが進められている。「僕ら全員にとって、本当に悲しいことでした」とエレーラは3部降格について語る。「レアル・サラゴサは欧州の舞台に立ち、タイトルを争い、スペインや欧州の最大のクラブと対戦すべきクラブです」

アンデル・エレーラと昇格を夢見るレアル・サラゴサ、3部で好スタート

かつてのPSGのスターは7月中旬、大きな歓迎を受けてサラゴサに戻り、1年契約を結んだ。8月末の開幕戦では、15年以上ぶりに愛するクラブのユニフォームを着て、キャプテンとしてピッチに立った。そのヒムナスティック・デ・タラゴナ戦は0-2で敗れ、出だしはつまずいた。それでもサラゴサは続く7試合で17ポイントを獲得している。エレーラが出場できたのは、そのうち3試合だけだ。負傷の問題により、一時は1カ月間戦列を離れた。それでも日曜日、ムルシアでの0-0の一戦で復帰を果たし、終了まで残り20分余りのところで途中出場した。

いずれにせよ、エレーラの出場の有無にかかわらず、チームはここまで好調だ。8節を終え、首位ビジャレアルBと勝ち点で並ぶ2位につけている。「初日から、過去についてあまり話したくはありませんでした」とエレーラは前を向く。「僕らは何を間違えたかについて話し過ぎました。ここ数年に起きたこと、あらゆるネガティブな出来事に打ちのめされています。過去について嘆くのはもうやめて、未来をつくっていきましょう」。ベテランはそう強調する。彼が願うのは、サラゴサの幼いファンたちも、かつて自分が経験したような夜を味わえることだ。たとえば1995年5月、自宅のテレビの前で過ごした、あの夜のように。