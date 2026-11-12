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フェリックス・パスラックはドルトムントで構想外となり、ボーフムでもブレイクを果たせなかった。現在、28歳の彼はスコットランドで主将を務め、短期間で浮き沈みを経験している。

ハイバーニアンには劇的な展開も、感情を揺さぶる出来事もある。自分たちが直接関わっていないときでさえ、そうだ。順を追って見ていこう。

昨季のスコティッシュ・プレミアシップ優勝決定ラウンド、最終節の一つ前の節で、エディンバラのハイバーニアンFCは敵地でグラスゴーのレンジャーズに2-1で勝利した。途中出場のデーン・スカーレットが89分に決勝点を挙げた。そのゴールをアシストしたのが、ここから主に取り上げるフェリックス・パスラックだ。

この勝ち点3に加え、直接のライバルであるマザーウェルFCが同時刻の試合で敗れたことで、ハイバーニアンは最終節に欧州大会出場権を懸けた決戦に臨むことになった。しかし、ホームで0-1と敗れて5位に終わり、出場権を逃した。

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ただし、落胆は長く続かなかった。同時刻にセルティックが、ハイバーニアンと同じ街のライバルであるハート・オブ・ミドロシアンを下したからだ。ハーツはシーズンを通じ、1985年以来初となるセルティックとレンジャーズ以外の優勝チームになる寸前まで迫っていた。その1週間後、リーグ優勝を果たしたセルティックは、カップ戦決勝でダンファームリン・アスレティックを破るべくハムデン・パークに乗り込んだ。セルティックが決勝で勝利したことにより、ハイバーニアンは結局、50年ぶりに2シーズン連続で欧州大会への出場権を獲得した。

IMAGO

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フェリックス・パスラック、ボーフムからスコットランドのハイバーニアンへ移籍

こうした紆余曲折、そしてこの先に待ち受ける出来事の中心にいたのがパスラックだ。かつてドルトムントで構想外となったサイドバックは、昨冬の移籍市場最終日にボーフムからスコットランドへ移籍した。契約は夏に満了する予定だったが、エディンバラの伝統あるクラブはパスラックの獲得に20万ユーロを支払った。

パスラックはボーフムで2シーズン半プレーした。長くレギュラーを務めたが、2025年に2部へ降格してからは出場機会がほとんどなくなった。ハイバーニアンは早くから関心を示していた。2015年にU-17部門のフリッツ・ヴァルター金メダルを受賞した現在28歳のパスラックは、移籍への気持ちを高めるため、昨年のクリスマス期間をすでにエディンバラで過ごしていた。

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以前にはノリッジ・シティとフォルトゥナ・シッタートへ期限付き移籍し、国外でプレーした経験もあるパスラックだが、最後まで移籍が実現するか気をもんだ。ボーフムがデンマーク1部のラナースFCからオリバー・オルセンを代役として獲得し、ようやく道が開けた。「1月1日からずっと待っていて、『さあ、誰かを獲得してくれ、誰かを！』と思っていました。少しもどかしかったですね」と後に振り返っている。

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フェリックス・パスラック、加入から8カ月でハイバーニアンの主将に

2029年までの契約を結んだパスラックは、スコットランドの首都で鮮烈なスタートを切った。移籍後、練習に一度参加しただけで、早くも先発メンバーに名を連ねた。3週間もたたないうちに、セルティック・パークでの2-1という番狂わせの勝利で移籍後初ゴールを挙げた。

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以降、パスラックは先発に欠かせない存在となった。昨季出場した13試合すべてで先発し、ポジションは右サイドのミッドフィルダーのみだった。「若いころにサイドでプレーしていたことが役立っています。とてもね。監督が求めているのはまさにそれです。常にペナルティーエリアに入り、常にファーサイドで準備していることです」と話した。

その立場は今も変わっていない。それどころか、加入からわずか8カ月でチームの主将に就任した。チームメートのジェイミー・マグラスも驚きを隠せない。「彼がキャプテンマークを巻いているのを見ると、やはり不思議な感じがします。フェリックスはみんなからとても高く評価されています。本当に素晴らしい人柄で、話しかけやすい。チームの中心です」

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ハイバーニアン、欧州の舞台で歴史的快挙にあと一歩

なぜ主将に就任したのか。その背景にも劇的な展開があった。デイビッド・グレイ監督率いるチームは、カンファレンスリーグ予選で2ラウンドを突破。続いてKAAヘントとのアウェー戦を0-0で終え、ホームのイースター・ロードで相手を迎えた。勝てば、クラブ史上初めて欧州大会のグループステージに進むところだった。

ハイバーニアンは0-1の劣勢から逆転し、77分にパスラックが2-1とするゴールを決めた。だが、試合はまさかの敗戦に終わる。ベルギーのチームが後半アディショナルタイム1分に3-2とするゴールを決めたのだ。ハイバーニアンは打ちのめされた。

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続くリーグ戦4試合では3敗を喫した。グレイ監督は解任され、マリンク・レーダイクが後を継いだ。当時まだ35歳だったレーダイクは、それ以前にSKベフェレンを5年ぶりの1部昇格へ導いていた。昇格は、獲得可能な勝ち点72のうち66を手にした2月末の時点で決まっていた。

Getty Images

フェリックス・パスラックとハイバーニアン、クラブ賛歌の合唱が話題に

就任からわずか数日後、レーダイクはマーティン・ボイルからキャプテンマークを引き継がせ、パスラックをキャリアで初めて主将に任命した。「フェリックスは私にとって模範となる選手です。途方もない距離を走り、全力を尽くし、ピッチにすべてを置いていく。今の私たちに必要なのは、まさにそれです。行動で手本を示すだけでなく、自分の意見を伝え、何が求められているかを理解するだけの経験もあります」とレーダイクは語った。

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しかし、このオランダ人監督が築いてきた見事な成績は、スコットランドではすぐに途切れた。ハイバーニアンはレーダイク就任後の最初の3試合にいずれも1点差で敗れ、最下位に転落。またしても劇的な展開と感情の揺れ。それも、あらゆる感情を味わうことになった。

というのも、競技面でのどん底からわずか数日後、歴史に残る道のりの一場面となり得るハイライトが訪れ、ネット上で話題を呼んだからだ。ハイバーニアンは、国内で2つ目のカップ戦であるリーグカップの準決勝で、ハーツの本拠地タインカッスル・パークに乗り込み、2-1で勝利した。最大の同市ライバルを破った後、ファンと選手たちはザ・プロクレイマーズによる伝統的なクラブ賛歌「Sunshine on Leith」を一緒に歌った。その映像は翌日、SNS上で繰り返し拡散された。

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フェリックス・パスラック擁するハイバーニアン、2016年以来のタイトル獲得なるか

今季ここまでの21試合のうち19試合で先発しているパスラックも、胸を打たれた。「ここで過ごすのが本当に好きです。街もクラブも気に入っていますし、人々も素晴らしい。チームには本当にすんなり溶け込めました。キャプテンマークを巻けるのは、僕にとって光栄なことです。誇りを持って巻いています」と語った。

その後、引き分けを挟み、アバディーンで4-0と勝利。パスラックはその試合で体に問題を抱え、早い時間にピッチを退いた。ハイバーニアンは少し余裕を取り戻し、12チームで争うリーグの10位に浮上した。代表戦による中断期間の後はリーグ戦をあと5試合戦い、その後、プレミアシップでの対戦からわずか6日後にレンジャーズとのカップ戦決勝に臨む。

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ハイバーニアンでの公式戦34試合で、4得点6アシストと計10得点に関与しているパスラックには、レンジャーズ戦での好経験がある。8月だけでなく、それに先立つ5月にも、アイブロックス・スタジアムで2-1のアウェー勝利を収めている。

今度の舞台はハムデン・パークだ。ハイバーニアンには2016年以来のタイトル獲得のチャンスがある。当時は114年ぶりにスコティッシュカップを制覇した。決勝の相手はグラスゴーのレンジャーズ。後半アディショナルタイム2分に決勝点を挙げたのは、前監督のグレイだった。これ以上ない吉兆だろう。

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フェリックス・パスラック：プロキャリア一覧