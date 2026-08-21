アーサー・メロのイタリアの名門クラブでの時間は終わりを迎えた。ユベントスは、ブラジル人MFとの契約を前倒しで解除したと発表。「この手続きにより、選手のスポーツ上のパフォーマンスに関する権利の純簿価調整に伴い、約600万ユーロのマイナスの経済的影響が生じる」と、トリノのクラブは公式声明で説明した。

メロは2020年、物議を醸したミラレム・ピャニッチとの交換取引で、総額8000万ユーロの評価額でバルセロナからユベントスへ加入した。 しかし、その天文学的な移籍金に見合うだけの働きを見せることはついになかった。

ユベントスでは中盤のポジションをつかめず、クラブはこれまでに4度にわたって同選手を期限付き移籍させた。移籍先はリバプール、フィオレンティーナ、ジローナ、そして直近ではブラジル1部のグレミオだった。

しかし、期限付き移籍先でも――フィオレンティーナを除けば――メロは継続的に印象を残すことができなかった。さらに、高額な給与も大きな障害となった。年俸は手取りで年間約500万ユーロだったとされている。

6年前のトリノ移籍以降、このブラジル代表22試合出場のMFがユベントスで出場した公式戦はわずか63試合で、1得点のみだった。トリノでの最後の公式戦出場は、2022年5月11日のコッパ・イタリア決勝（延長の末2-4）だった。これにより、メロは現在フリーとなっている。