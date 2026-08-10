移籍ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、26歳のタイス・ダリンハがブレーメンの攻撃陣を強化することになるという。

ここまでセンターフォワードのポジションには、スイス代表のワールドカップ出場者セドリック・イッテン（フォルトゥナ・デュッセルドルフからフリーで加入、30試合15得点）とケニー・クエタント（ル・アーヴルから300万ユーロ）が加わった。さらにダヴィド・コフナツキもヘルタBSCへのレンタルから復帰したが、移籍期間終了前に売却される見込みだ。

ダリンハは2024年にトゥールーズFCから1600万ユーロという高額でボローニャFCへ移籍したが、そこで高い期待に応えることはまったくできなかった。公式戦80試合で記録したのは、わずか12得点（8アシスト）のみ。2023年11月のデビュー以降、オランダ代表でも構想外となっている。

ブレーメンに巨額の移籍収入の可能性

ダリンハに必要な高額移籍金は、放出の面でさらなる動きがあればブレーメンも捻出できる可能性がある。この点で焦点は明らかにセンターバックの逸材カリム・クリバリに向けられている。Deichstube によると、売却は既定路線であり、好条件の取引を狙う関心クラブが列をなしているという。

最終的にかつて取り沙汰された4000万ユーロには届かないとみられるものの、それでもクリバリが実際に去れば、ブレーメンに多額の移籍金をもたらすことになりそうだ。これまでのクラブ史上最高額の売却は2009年夏で、伝説的MFジエゴが2700万ユーロでユヴェントスへ移籍した。

一方でセンターバックの補強にはすでに手が打たれており、ブレーメンはこの夏、オスカル・ヴォイチクをクラコヴィアから300万ユーロで獲得している。

ただし、ダリンハが実際にボローニャからヴェーザー・シュタディオンへ移籍するかどうかは、ディ・マルツィオ氏によるとまったく決着していない。別のブンデスリーガクラブもこのオランダ人に関心を示しており、移籍交渉でブレーメンを苦しめる可能性があるという。

ディ・マルツィオ氏によれば、確かなのはダリンハが2年後の今夏、2028年まで契約を残しているにもかかわらずボローニャを去るということだけだという。一方でこのイタリア人記者は、ブレーメンのストライカー候補としてグダニスクのトマーシュ・ボブチェクと、サン・ロレンソのアレクシス・クエージョの名前も挙げている。