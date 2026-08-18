それによると、すでに最初の話し合いは行われているものの、まだ具体的な段階には至っていないという。ンクンクはACミランと2030年まで契約を結んでいるが、直近ではルベン・アモリム監督の構想外となっており、今夏のうちに放出される見込みだ。形としては、レンタル移籍と完全移籍のいずれも考えられる。ライプツィヒは、28歳のフランス人ストライカーに関心を示す複数クラブのひとつだという。直近ではニューカッスル・ユナイテッドなどの名前も取り沙汰されていた。

ンクンクは2019年に下部組織時代を過ごしたパリ・サンジェルマンから1950万ユーロでライプツィヒへ移籍し、そこで大ブレイクを果たした。RBではDFBポカールを2度制し、2023年にはブンデスリーガ得点王にも輝いた。公式戦通算172試合で70ゴール56アシストを記録している。

2023年には6000万ユーロでチェルシーへ移籍したが、繰り返された負傷の問題もあって、そこで寄せられた期待に応えることはできなかった。2025年には3700万ユーロでミランへ移った。昨季は公式戦35試合で8ゴール3アシストを記録している。

RBライプツィヒ、サイード・エル・マラにも関心か

ライプツィヒは今夏、前線にどうしても実力者を補強したい考えだ。当初はホッフェンハイムのフィスニク・アスラニが本命とみられていた。だが、すでに合意に達していたこの24歳の移籍は、メディカルチェックを通過できなかったため破談となった。

現在のライプツィヒには、純粋なセンターフォワードがコンラート・ハーダーとロムロの2人いる。ウイングではアントニオ・ヌサ、ヨハン・バカヨコ、スレマン・サニ、ティディアム・ゴミス、アヨデレ・トーマスが起用可能だ。

ンクンクとは別に、ライプツィヒはサイード・エル・マラの獲得にも動いているとされる。ボルシア・ドルトムントへの移籍が破談となった後、RBは1.FCケルンに所属する19歳の左ウイングに対し、総額6000万ユーロのオファーを準備しているという。