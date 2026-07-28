ユルゲン・クロップが9月に代表監督として初の招集メンバーを発表する際、多くの興味深い問いに最初の答えが示されることになる。W杯惨敗を受けて辞任したユリアン・ナーゲルスマンの下での2年半あまりと比べて、ドイツ代表の顔ぶれはどう変わるのか。ひとまず招集されなくなるのはどの選手なのか。クロップはどの選手を新たに加え、ドイツサッカーの看板である代表チームの再建において重要な役割を託すのか。

ロッコ・ライツは、その最後の問いに対する答えの中に自分の名前があることを強く望んでいる。「誰にとっても、いつかは代表選手になることが目標だと思う。それは自分のリストにも入っている」と、ライツは新天地RBライプツィヒでの公式お披露目の場で最近語った。ここで、このMFのボルシアMGからザクセン州のクラブへの移籍がすでに3月にまとまっていたことを踏まえると、クロップがライツを決して悪く評価していないことはすぐに分かる。

というのも、ライツのライプツィヒ移籍が決まった時点では、その4か月あまり後にクロップが代表監督になるとはまだ想像もされていなかったからだ。当時59歳のクロップは、まだレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めており、その立場でライツをRBに引き入れるうえで大きな役割を果たしていた。24歳のライツが見せるインテンシブなプレースタイル、スプリント能力、そしてチームのために身を粉にして戦う情熱的な姿勢は、伝えられるところによればクロップに強い印象を与えている。ライツの全力疾走型のフットボールが、ライプツィヒの尽きることのないスタイルに非常によく合うからこそ、新たなDFB指揮官は彼をライプツィヒへ連れてきた。そしてまさに同じ理由で、今度は代表の中盤中央の候補としても注目している可能性がある。

Getty Images

はっきりしているのは、クロップがDFBチームの再建を担い、それを進めることが許されているということだ。それを最初から対外的にも明確に打ち出し、挫折をあえて受け入れ、いくつかの大きな大会についても大言壮語の優勝宣言ではなく移行期の一部として捉えることが、フットボールドイツの新たな実力者にとって重要だとみられる。「才能はある。だが、選手たちが対処できる期待値を作り出さなければならない」と、クロップはMagentaTVで専門家としてW杯決勝をめぐってDFBチームの将来について語った。就任会見では、フィールドプレーヤー57人を書き留めているとクロップは明かした。ただし、名前は挙げなかった。

ユルゲン・クロップはDFBチーム再建でロッコ・ライツを頼るのか？

ライツの例に当てはめると、こういうことになる。クロップが移籍金2000万ユーロで彼をライプツィヒに連れてきたのだから、明らかに高く評価している。そして自身のチームが見せる極めてインテンシブなスタイルに適した選手だと映っているのであれば、再建のピースの一つとなる選手の一人かもしれない。その大前提となるのは、ライツがライプツィヒでポジションを確立し、移籍をめぐる一部複雑な状況にもうまく対処することだ。

モンヘングラートバッハでは、7歳の頃からスパイクを履いてきた愛するクラブだけに、よりによってRBへ移籍したことで、彼は周知の通りかなり厳しい目を向けられている。ライツ移籍が明らかになって数週間後の4月、グラートバッハのライプツィヒ戦では、グラートバッハのファンカーブに「こんなことを望む者が、絶対に我々のキャプテンであってはならない」と書かれた横断幕が掲げられた。こうした移籍に反発するフットボール・ロマンがあるにせよ、この一歩を踏み出すには相当な自信が必要だった点は評価すべきだろう。とりわけ、一定のリスクがプレッシャーを高めている。というのも、ライツがライプツィヒでうまくいかなければ、古巣からの嘲笑は避けられない。そして新天地での最初の対戦相手が、よりによって開幕節のグラートバッハなのだ。

さらにもう一つの変数もある。ライツが春に獲得された際、RBのベンチに座っていたのはまだオーレ・ヴェルナーだった。どの程度、新監督マルティン・デミチェリスが元グラートバッハのこの選手を評価しているのかは、まだ見えてこない。ごく基本的に言えば、走力と対人戦の強さ、ボールを持っていない時のアグレッシブなプレー、そしてボールを持った際の無駄のないプレーを備えるライツは、ライプツィヒのフットボールにうってつけの存在に見える。彼が後釜として期待されるシャビ・シュラーガーと、プレープロフィールの面でも非常によく似ている。

クリストフ・バウムガルトナーが10月末まで負傷離脱すると見込まれているため、ライツは来季最初の数週間でニコラス・ザイヴァルト、あるいはアサン・ウエドラオゴと並ぶ中盤中央の位置を狙うことができる。前提となるのは、本人が万全の状態にあることだ。重い感染症は前季終盤にすでに彼を戦線離脱させており、その後の2か月間もしつこくつきまとっていた。「気分はいいし、数値もいい。毎週一歩ずつ前に進んでいる」とライツは楽観的な姿勢を見せているが、RBではまず個別の調整トレーニングからのスタートを余儀なくされた。

ロッコ・ライツはユルゲン・クロップの下で代表選手になるのか？ 競争は激しい

個人的な目標として、ライツはできるだけ多くのスコアポイントを記録することを掲げている。とりわけこの2年間、自身のプレーにあまり欠けていた要素だ。もちろん、クロップへの推薦状をいくつか書き上げるつもりでもある。U-21ドイツ代表では、ライツは2025年欧州選手権予選で中心的存在へと成長し、昨夏の大会でも絶対的な主力だった。ドイツ代表の一員として準優勝を果たし、いくつもの圧巻のパフォーマンスを披露。とりわけ、インテンシブなランを次々と繰り出し、ピッチのあらゆる場所を耕し尽くすかのようなほとんど無尽蔵の能力で輝きを放った。

Getty Images

ライツは周知の通り、EURO2024前にはすでにA代表の雰囲気を一度味わっていた。一時はブラヤン・グルダとともにトレーニング要員として加わり、しっかりと存在感を示し、2024年6月初旬のウクライナとのテストマッチ（0-0）ではメンバー入りも果たした。ただし、ライツはいまだ初キャップを待っている状況であり、クロップの下でそれが変わることを望んでいる。そして代表監督交代が彼に有利に働くとしても、アンカーとインサイドハーフのポジションでの競争がかなり激しいのもまた事実だ。

クロップは中盤中央で、FCバイエルンで非常にうまく機能しているヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチのコンビを採用する可能性がある。さらにライツは、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）、新たにライプツィヒでチームメートとなったウエドラオゴ、トム・ビショフ（FCバイエルン）、アントン・シュタッハ（リーズ・ユナイテッド）、アンジェロ・シュティラー（VfBシュツットガルト）といった、すでにDFBでより地位を築いている実力者たちとも争わなければならない。加えて、ケネット・アイヒホルン（バイヤー・レバークーゼン）やノエル・アセコ（アイントラハト・フランクフルト）のような、しがらみのない大きな才能もいる。クロップがDFB再始動にあたり、そうした選手たちを将来の柱として明確に育てていく可能性もある。

とはいえ、ライツもとりわけクロップとの特別なつながりがあるだけに、当然候補に入ってくる。重要なのは、新たな代表監督が数か月前に彼をRBライプツィヒへ連れてきた理由であるその資質を、新クラブでどれだけピッチ上に示せるかだ。少なくとも、あの57人の中にはライツも入っているはずだ。