ユルゲン・クロップが9月にドイツ代表監督として最初のメンバーを発表する際、多くの興味深い問いにひとまず答えが示されることになる。ワールドカップ惨敗を受けて退任したユリアン・ナーゲルスマンの下での2年半強と比べ、ドイツ代表の顔ぶれはどのように変わるのか。ひとまず招集されなくなる選手は誰なのか。クロップはどの選手を新たに加え、ドイツサッカーの象徴の再建において重要な役割を託す可能性があるのか。









ロッコ・ライツは、その最後の問いに対する答えの中にぜひ自分の名前を見つけたいと考えている。「いずれ代表選手になることは、誰もが目標にしていることだと思う。それは自分のリストにもある」。ライツは先日、新天地RBライプツィヒでの公式お披露目の場でそう語った。さらに、このMFがボルシアMGからザクセン州のクラブへ移籍する話が、すでに3月の時点でまとまっていたことを踏まえれば、クロップがライツをまったく評価していないわけではないことはすぐに分かる。

というのも、ライツのライプツィヒ移籍が決まった時点では、その4カ月あまり後にクロップがドイツ代表監督になるとはまだ考えられていなかったからだ。当時59歳のクロップは、まだレッドブルのグローバルサッカー部門責任者であり、その立場でライツをRBに引き入れるうえで決定的な役割を果たしていた。24歳のライツが見せるインテンシティーの高いプレー、スプリント能力、そしてチームのために最後の力まで振り絞る情熱的な姿勢は、伝えられるところによればクロップに強い印象を与えている。ライツの全力型のフットボールが、疲れを知らないライプツィヒのスタイルに非常に合っているからこそ、新たなDFB監督は彼をライプツィヒへ呼び寄せた。そして同じ理由から今度は、ドイツ代表の中盤センターの候補としても注目している可能性がある。

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明らかなのは、クロップがDFBチームの再建を担い、それを許されてもいるということだ。その方針を最初から対外的にも明確に示し、後退を明確に受け入れ、もしかするといくつかの大きな大会を大言壮語の優勝宣言なしに移行期の一部として捉えることは、ドイツサッカー界の新たな実力者にとって重要なようだ。「才能はある。だが、選手たちが対処できる期待値を作らなければならない」。クロップはワールドカップ決勝をめぐって、MagentaTVの解説者としてDFBチームの将来についてそう強調していた。自身の就任会見では、57人のフィールドプレーヤーをリストアップしていると語った。ただし、名前は明かさなかった。

ユルゲン・クロップはDFBチーム再建でロッコ・ライツに託すのか？

ライツの例に落とし込めば、こういうことになる。クロップが彼を移籍金2000万ユーロでライプツィヒに連れてきたことからも分かる通り、明らかに高く評価しており、なおかつ自身のチームの極めてインテンシティーの高いプレースタイルに適していると見ているのであれば、再建のパズルの1ピースとなる選手の1人になり得る。前提条件となるのは、ライツがライプツィヒで定位置をつかみ、そして移籍にまつわる一部複雑な状況にもうまく対処することだ。

かつて7歳の時に初めてスパイクを履いた思い入れのあるクラブ、ボルシアMGでは、よりによってRBへ移籍したことで、周知の通りかなり厳しい目を向けられている。ライツの移籍が明らかになって数週間後の4月、グラードバッハのライプツィヒ戦では、ボルシアMGサポーターのゴール裏に「こんなことを望む者が、うちのキャプテンであっては絶対にならない」と書かれた横断幕が掲げられた。このような移籍に反発するフットボールロマンはあるにせよ、こうした一歩を踏み出すには相応の自信が必要だという点は評価すべきだろう。しかも失敗した際の落差がある分、プレッシャーは増す。というのも、ライツがライプツィヒで順応できなければ、古巣の地元から嘲笑を浴びるのは確実であり、しかも開幕節の最初の相手は、よりによってグラードバッハだからだ。

さらに、もう1つの変数もある。ライツが今春に獲得された際、RBのベンチにはまだオーレ・ヴェルナーが座っていた。新指揮官マルティン・デミチェリスが元グラードバッハのこの選手をどこまで評価しているのかは、まだ見極める必要がある。ただ、走力と対人戦の強さ、ボールを持っていない時のアグレッシブなプレー、そしてボールを持った時の無駄のないプレーという点で、ライツがライプツィヒのフットボールに適していることは大前提として言えそうだ。彼が後釜として期待されるシャビ・シュラーガーと、タイプ的にも非常によく似ている。

クリストフ・バウムガルトナーが10月末まで負傷離脱する見込みである以上、ライツは来季序盤の数週間で、ニコラス・ザイヴァルトあるいはアサン・ウエドラオゴと並ぶ中盤センターのポジション争いに名乗りを上げることができる。もちろん、自身が完全なコンディションに戻っていることが前提だ。重い感染症によって前季終盤はすでに戦線離脱を余儀なくされ、その状態はこの2カ月間もしつこく続いていた。「自分の状態はいいし、数値もいい。週ごとに一歩ずつ前に進んでいる」とライツは楽観的な姿勢を見せたが、RBではまず個別の調整トレーニングからスタートしなければならなかった。

ロッコ・ライツはユルゲン・クロップの下で代表選手になるのか？ 競争は熾烈だ

個人的な目標としてライツが掲げているのは、できるだけ多くのゴール関与を記録することだ。とりわけここ2年、その要素は彼のプレーに欠けていた部分でもある。もちろん、クロップに向けたいくつかの推薦状となるような活躍も思い描いている。U-21ドイツ代表では、ライツは2025年欧州選手権予選で中心選手へと成長し、昨夏の本大会でも絶対的な主力だった。ドイツは準優勝を果たし、その中で彼は何度も圧巻のパフォーマンスを見せ、とりわけ尽きることのないような強度の高いランを連続して繰り出し、ピッチのあらゆるエリアを駆け回る能力で輝きを放った。

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周知の通り、ライツはEURO2024前にすでにA代表の空気を味わっており、一時はブラヤン・グルダとともにトレーニング要員として加わり、しっかりと役割を果たした。そして2024年6月初旬のウクライナとのテストマッチ（0-0）ではメンバー入りも果たしている。とはいえ、初キャップはいまだ実現しておらず、クロップ体制下でそれが変わることが期待されている。そして、代表監督交代が彼にとって追い風になるとはいえ、アンカーやインサイドハーフのポジション争いが非常に激しいのもまた事実だ。

クロップは中盤センターで、FCバイエルンで非常にうまく機能しているヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチのコンビを採用する可能性がある。加えてライツは、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）、新たなクラブメートのウエドラオゴ、トム・ビショフ（FCバイエルン）、アントン・シュタッハ（リーズ・ユナイテッド）、アンジェロ・スティラー（シュツットガルト）といった、すでにDFBでより地位を確立している質の高い選手たちとも競わなければならない。さらに、ケネット・アイヒホルン（バイヤー・レバークーゼン）やノエル・アセコ（フランクフルト）のような、しがらみのない大きな才能もおり、クロップがDFB再始動にあたって将来の柱として明確に育てる可能性もある。

そうした中でも、ライツはとりわけクロップとの特別なつながりがあるという理由から、当然候補に入ってくる。決定的になるのは、新天地でどれだけ、自分を数カ月前にRBライプツィヒへ引き入れた新代表監督が評価した資質をピッチ上で発揮できるかだ。少なくとも、あの57人の中にはライツも入っているはずだ。