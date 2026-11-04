昨夏から率いるスロヴァン・ブラチスラヴァで、コートジボワール出身のヤヤ・トゥーレが、誰も望まないチャンピオンズリーグ（CL）記録を樹立してしまった。

火曜日の夜、トゥーレ率いるチームはCLリーグフェーズ第4節で、オーストリアのLASKに0-4で敗れた。これによりスロヴァンは、CLの1シーズンにおける最初の4試合すべてで3点差以上の敗戦を喫した、大会史上初のクラブとなった。

ブラチスラヴァは初戦で前回王者パリ・サンジェルマン（PSG）に1-6で大敗。リンツでの手痛い敗戦に先立ち、VfBシュトゥットガルト戦（0-3）とASローマとのアウェー戦（0-4）でも完敗していた。スロバキア王者は得失点が1得点17失点、勝ち点0という惨憺たる成績で、CLリーグフェーズの最下位に沈んでいる。

ヤヤ・トゥーレ率いるスロヴァン・ブラチスラヴァ、LASK戦でもなすすべなし

今季のCLで、少なくとも戦前の評価ではここまで最も力の劣る相手だったLASKとの一戦。ブラチスラヴァは初の勝ち点獲得を期待していた。だが、トゥーレ監督のチームは前半終了時点で0-3と絶望的な状況に追い込まれ、後半開始直後にはオーストリアのチームに4点目まで奪われ、勝負は完全に決した。

再び敗れた後、落胆したトゥーレ監督は「正直に言って、今は本当に厳しい」と語った。「相手の方がアグレッシブだった。私たちは十分に戦えていなかったのかもしれない」

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現役時代、元コートジボワール代表選手のトゥーレは、CLでまったく異なる高みを目指して戦っていた。2008-09シーズンにはバルセロナで優勝を果たし、そこに至るまでに10試合に出場。マンチェスター・ユナイテッドを2-0で下した決勝では、90分間フル出場した。

長年にわたり世界最高峰のセントラルMFの一人に数えられたトゥーレは、バルセロナ、オリンピアコス、マンチェスター・シティでCL通算70試合に出場。2020年に現役を引退し、その約1年後に指導者としてのキャリアを始めた。トッテナムのユースチームでコーチ（2022年から2023年）、サウジアラビア代表でアシスタントコーチ（2023年から2024年）などを務めた。2029年までの契約を結んだブラチスラヴァでの職が、43歳のトゥーレにとってプロチームの監督として初めての仕事となる。

ブラチスラヴァとヤヤ・トゥーレは、CLでさらなる不名誉な記録を樹立するのか？

国際舞台で失望が続く一方、トゥーレ監督の下でスロバキア王者は国内リーグでも思うような結果を残せていない。13節を終えてスロヴァンは2位につけているものの、2018年以来初めてリーグ優勝を逃す可能性がある。首位ドゥナイスカー・ストレダとの勝ち点差は、すでに8に開いている。

一方、スロヴァンはCLリーグフェーズの残り4試合で、さらに別の不名誉な記録を樹立する可能性もある。1992年のACミラン戦での2敗を皮切りに、ブラチスラヴァはCLで現在14連敗中だ。この連敗記録を保持するのはルクセンブルクのジュネス・エシュ。CLの前身大会である欧州チャンピオンズカップで、1973年から1987年にかけて16連敗を喫した。

今後のCLでベティス・セビージャ（11月24日）とシャフタール・ドネツク（12月9日）にも敗れれば、スロヴァンはエシュの不名誉な記録に並ぶ。その後はOSCリール（1月19日、アウェー）、インテル（1月27日、ホーム）と対戦する。