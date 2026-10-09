チャンピオンズリーグ出場権を逃すなど失望のシーズンを終えたイタリアの名門クラブは、この夏にスポーツ部門で抜本的な刷新を断行した。ミランは今夏、マッシミリアーノ・アレグリ監督、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、テクニカルディレクターのジョフリー・モンカダ、CEOのジョルジョ・フルラーニと袂を分かった。

監督にはルベン・アモリムが就任し、フロントではマッシモ・カルヴェッリ、ヘンドリク・アルムシュタット、ボビー・ガーディナー、ドメニコ・ロモンテがより大きな責任を担うことになった。ただ、さらに外部から専門家を招へいする見通しだ。W杯直前にはラルフ・ラングニックの名前も取り沙汰されたが、最終的にはオーストリア代表監督としての契約を延長した。直近では、フランクフルトのスポーツ担当役員マルクス・クレーシェも候補とみられていた。

しかし現在、その線はどうやらベナティアへとつながっているようだ。39歳のモロッコ人は、今夏にオリンピック・マルセイユを離れて以降はフリーの状態にあり、そのポストにも関心を示しているとみられている。

メディ・ベナティアのFCバイエルン退団後の歩み

ベナティアは2014年から2016年までFCバイエルンでプレーし、ドイツのレコードマイスターで2度のブンデスリーガ優勝と1度のDFBポカール制覇を果たした。さらにイタリアではユベントス、ASローマ、ウディネーゼでプレー。2021年にトルコのファティ・カラギュムリュクで現役を引退した後、フランスでは自身の古巣オリンピック・マルセイユでマネジメント入りした。

2025年1月から2026年6月まではスポーツディレクターを務めた。ベナティアはいくつか有望な補強を実現した一方で、ピッチ脇での激しい振る舞いでも目立ち、そのためにレッドカードを複数回提示された。2月中旬には、成績不振とロベルト・デ・ゼルビ監督の解任を受け、OMとの契約期間中にもかかわらず辞任した。ただしクラブはベナティアの決断を受け入れず、その結果としてシーズン終了まで職にとどまった。

ミランはアモリム体制でまずまずのシーズンの滑り出しを見せた。5試合で3勝2分けを記録し、現在のセリエAでは5位につけている。