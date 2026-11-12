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フェリックス・パスラックはドルトムントで構想外となり、VfLボーフムでも飛躍を果たせなかった。現在28歳の彼はスコットランドで主将を務め、短期間で浮き沈みを経験している。

ハイバーニアンでは、ドラマも感情の起伏もお手のものだ。自分たちが直接関わっていないときでさえ、そうなのだから。順を追って見ていこう。

昨季のスコティッシュ・プレミアシップの優勝決定ラウンド。エディンバラのハイバーニアンFCは、最終節の一つ前の節にグラスゴー・レンジャーズとのアウェー戦を2-1で制した。途中出場のデーン・スカーレットが89分に決勝点を挙げ、そのゴールをお膳立てしたのが、ここから主に取り上げるフェリックス・パスラックだった。

この勝利に加え、直接のライバルであるマザーウェルFCが同時刻の試合で敗れたことで、ハイバーニアンは最終節に欧州カップ戦出場を懸けた決戦を迎えた。だが、ホームで0-1と敗れて5位に終わり、出場権を逃した。

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しかし、落胆は長く続かなかった。同じ時間にセルティックが、ハイバーニアンと同じ街のライバル、ハート・オブ・ミドロシアンを破ったからだ。ハーツはシーズンを通じ、1985年以来初めてセルティックでもレンジャーズでもない王者になる寸前まで迫っていた。優勝を決めたセルティックは1週間後、カップ戦決勝でダンファームリン・アスレティックを破るため、ハムデン・パークへ向かった。セルティックの決勝での勝利により、ハイバーニアンは結局、欧州大会への出場権を獲得。2シーズン連続での出場は50年ぶりとなった。

IMAGO

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フェリックス・パスラック、VfLボーフムからスコットランドのハイバーニアンへ移籍

こうした一連の紆余曲折、そしてこの先に待つ出来事の中心にいたのがパスラックだ。昨冬の移籍市場の最終日、かつてドルトムントで構想外となったサイドバックは、VfLボーフムからスコットランドへ渡った。契約は夏に満了する予定だったが、エディンバラの伝統あるクラブはパスラックに20万ユーロを支払った。

パスラックはカストロパー通りを本拠地とするボーフムで2シーズン半プレーした。長くレギュラーを務めたものの、2025年に2部へ降格してからは出場機会がほとんどなくなった。ハイバーニアンは早い段階から関心を示していた。2015年にU17フリッツ・ヴァルター・メダルの金賞を受賞した現在28歳のパスラックは、移籍を決意するため、すでに昨年のクリスマスをエディンバラで過ごしていた。

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それでも、かつてノリッジ・シティとフォルトゥナ・シッタートへ期限付き移籍し、国外でプレーした経験を持つパスラックは、最後まで気をもむことになった。ボーフムがデンマーク1部のラナースFCからオリバー・オルセンを代役として獲得するまで、移籍は決まらなかったのだ。「1月1日から待っていて、『さあ、誰かを獲得してくれ、誰かを！』と思っていた。少しもどかしかったよ」と後に語っている。

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フェリックス・パスラック、ハイバーニアン加入から8カ月で主将に任命

2029年までの契約を結んだパスラックは、スコットランドの首都で鮮烈なスタートを切った。練習に1度参加しただけで、移籍直後の試合に先発。3週間もたたないうちに、セルティック・パークでの2-1という驚きの勝利で移籍後初ゴールを決めた。

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それ以降、パスラックは先発に欠かせない存在となった。昨季の出場13試合すべてで先発し、ポジションは右サイドハーフに限られた。「若い頃にサイドでプレーしていたことが役立っている。本当に大きい。監督が求めているのはまさにそれだ。常にペナルティーエリアに入り、常にファーポストで準備していることなんだ」と話した。

その立場は今も変わっていない。それどころか、加入からわずか8カ月の今、パスラックはチームの主将まで務めている。チームメートのジェイミー・マクグラスも驚きを隠さない。「彼がキャプテンマークを巻いているのを見ると、やはり不思議な感じがする。フェリックスはみんなからとても慕われている。本当に素晴らしい人で、話しかけやすい。チームの中心だ」

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ハイバーニアン、欧州で歴史的快挙まであと一歩に迫る

そこに至るまでには、またしてもドラマが必要だった。デイビッド・グレイ監督率いるチームは、カンファレンスリーグ予選の2ラウンドを突破。アウェーで0-0と引き分けた後、ホームのイースター・ロードにKAAヘントを迎えた。勝てば、ハイバーニアンはクラブ史上初めて欧州大会のグループステージに進むはずだった。

0-1から試合をひっくり返し、77分にはパスラックが2-1とするゴールを決めた。だが、実際には敗戦に終わった。ベルギーのチームが後半アディショナルタイムの1分に得点し、スコアは3-2となった。ハイバーニアンは打ちのめされた。

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続くリーグ戦4試合では3敗を喫した。グレイ監督は解任され、マリンク・レーデイクが後を継いだ。まだ35歳のレーデイクは、その前にSKベフェレンで5年ぶりとなる1部昇格を達成していた。72ポイント中66ポイントを獲得し、2月末には昇格を決めていた。

Getty Images

フェリックス・パスラックとハイバーニアン、クラブ賛歌で話題に

就任からわずか数日で、レーデイクはマーティン・ボイルからキャプテンマークを託す相手を変え、パスラックをキャリアで初めて主将に任命した。「フェリックスは私にとって手本だ。途方もない距離を走り、全力を尽くし、ピッチにすべてを置いてくる。今、我々に必要なのはまさにそれだ。行動で模範を示すだけでなく、自分の意見を伝え、何が求められているかを理解するだけの経験もある」とレーデイクは語った。

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しかし、オランダ人指揮官の目覚ましい快進撃は、スコットランドですぐに途切れた。ハイバーニアンはレーデイク体制の最初の3試合を、いずれも1点差で落とし、最下位へ転落。またしてもドラマ、またしても感情が大きく揺さぶられた。

だが、競技面でのどん底からわずか数日後、歴史的な歩みの一部になるかもしれないハイライトが生まれ、ネット上で話題となった。ハイバーニアンは、国内で2番目のカップ戦であるリーグカップの準決勝で、ハーツの本拠地タインカッスル・パークに乗り込み、2-1で勝利した。大きなライバルを破った後、サポーターと選手たちはザ・プロクレイマーズによる伝統のクラブ賛歌「Sunshine on Leith」をともに歌った。その映像の一部は翌日、SNSで繰り返し拡散された。

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フェリックス・パスラック擁するハイバーニアンに、2016年以来のタイトル獲得のチャンス

今季ここまでの21試合中19試合に先発しているパスラックも、胸を打たれた。「ここでの生活が本当に好きだ。街もクラブも気に入っているし、人々も素晴らしい。チームに溶け込むのは本当に簡単だった。キャプテンマークを巻けるのは僕にとって光栄なこと。誇りを持って巻いている」と語った。

引き分けと、パスラックが負傷を抱えて早い時間に退いたアバディーンでの4-0の勝利を経て、ハイバーニアンは少し余裕を取り戻し、12チームで争うリーグの10位に浮上した。代表戦による中断期間の後はリーグ戦があと5試合残り、その後、プレミアシップでの対戦からわずか6日後にレンジャーズとのカップ戦決勝を迎える。

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ハイバーニアンでの公式戦34試合で、4ゴール6アシストという見事な計10得点への関与を記録しているパスラックには、レンジャーズとの良い思い出がある。8月だけでなく、その前の5月にもアイブロックス・スタジアムでのアウェー戦を2-1で制している。

今度の舞台はハムデン・パークだ。ハイバーニアンには2016年以来となるタイトル獲得のチャンスがある。当時は114年ぶりにスコティッシュカップを制した。決勝の相手はグラスゴー・レンジャーズ。後半アディショナルタイムの2分に決勝点を挙げたのは、元監督のグレイだった。これ以上ない吉兆ではないか。

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フェリックス・パスラック：プロとしてのキャリア一覧