かつてエールディヴィジで「埋もれていた」選手だが、今では3000万ユーロ以上の価値がある

クリストス・ツォリスはオランダでの生活に馴染めなかった。FCトゥウェンテは、このギリシャ人選手のレンタル契約を早期に解除した。ロン・ヤンスによれば、それは「人道的な」措置だったという。現在、24歳の彼はクラブ・ブルッヘで大きな話題を呼んでおり、4000万ユーロ規模の移籍も決してあり得ない話ではない。彼は『Voetbalzone』の特集「Hidden Gems」で自身の物語を語っている。

文：ラース・カピアウ

クリストス・ツォリスの実家では、どの部屋が彼の寝室か一目でわかる。巨大なPAOKのロゴが飾られた唯一のドアが、このギリシャ人選手が夜を過ごす場所を紛れもなく示している。ツォリスは寝室のドアを開ける際、細心の注意を払わなければならない。さもないと、壁に埋め込まれた棚から、数え切れないほどのメダル、ペナント、トロフィーが次々と落ちてきてしまうからだ。

「これが一番のお気に入りなんだ」と、ドキュメンタリー『ゴールデン・ボーイ』の中で、19歳のツォリスはどこからかトロフィーを手に取りながら語る。その傷一つない銀色のトロフィーには、イスタンブールで開催されたユース大会のMVPと刻まれている。「なぜかって？ ウェスレイ・スナイデルが僕に授けてくれたからさ。だからこのトロフィーが一番なんだ」

ツォリスは2014年のトロフィーを両手で包み込むように抱え、誇らしげに笑みを浮かべる。数多くの形ある思い出が、彼の子供時代の寝室を特別な場所にしている。クリストス・ツォリスが幼い少年として初めてギリシャのピッチを駆け回ったのは、4歳の時だった。場所はテッサロニキ郊外にあるささやかなクラブ、ドクサ・ペンタロフォス。彼はその年齢で、同チーム史上最年少の選手となった。

ドクサのメインピッチのベンチからは、青いプラスチックの椅子が4脚なくなっている。スタンドからもさらに数脚がなくなっており、長い（そして事実上唯一の）サイドを覆っていた屋根もほとんど残っていない。それでもツォリスは、ここを我が家のように感じている。「ここで僕はサッカーの第一歩を踏み出したんだ」と彼は満面の笑みを浮かべる。「ここで素晴らしい瞬間をいくつも経験したよ。」

4歳から8歳までの間、彼はドクサのやや枯れかけた芝生の上を駆け回っていたが、やがてPAOKから声がかかった。ツォリスは彼らのユースアカデミーに入りたいか？答えは「はい」だったが、そこには慎重な「しかし」が伴っていた。「PAOKは私と契約したが、ドクサはシーズンを最後までそこで終えてほしいと望んでいた」と、このストライカーは『ヘット・ラーステ・ニウス』紙で振り返っている。

「だから土曜日は、まずPAOKでプレーしてから、車で次の試合の会場へ向かったんだ。試合の間隔が短すぎて、車の中でユニフォームを着替えなきゃいけなかったよ」 PAOKでのユース時代は、今も彼の記憶（そして部屋）に鮮明に残っている。特にFCバルセロナとの親善試合は、決して忘れることはないだろう。PAOKはスペインの強豪からカタルーニャへの招待を受けていた。10年が経った今でも、ツォリスはその話をすると顔を輝かせる。「まるで昨日のことのように覚えているよ！」

「バルセロナと対戦して2-1で勝ったんだ。素晴らしい経験だったよ。あの大会には大勢の人が見に来ていたから、自分たちの名を売れるチャンスだと捉えていた。そして、まさにそうなったんだ。」ツォリスは見事なゴールを決め、その日ラ・マシアにいたスカウトたちに強い印象を残した。

「当時は気づかなかった。後になって知ったんだ。バルセロナは興味を示していたが、僕はまだ幼すぎた。結局、話はまとまらなかった。」ツォリスの才能はPAOKでも疑いようのないもので、かつてユースチームの一員として48試合で100ゴールを記録したこともある。

そのため、深刻な経済危機によりツォリス一家が国外へ移住せざるを得なくなった際、ギリシャの人々は深く落胆した。「経済危機の間、仕事面では私たちにとって状況が芳しくなかった」とツォリスの父親は振り返る。「だからこそ、家族全員でドイツへ移住することを決めたんだ。」

ツォリスは新しい環境、学校、友人たちに順応しなければならなかったが、何よりもサッカーへの適応が求められた。ドイツでは、SVアレマニアやSCローゼンヘーエといった無名のクラブのユースチームでプレーし、慣れ親しんだレベルよりも下のリーグでプレーすることになった。しかし、ツォリス一家はホームシックに陥り、2018年に故郷へと戻った。

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帰国後、PAOKは彼を温かく迎え入れ、ギリシャの地で迎えた最初のユース戦において、かつて右サイドバックとしてキャリアをスタートさせたこの電光石火のストライカーは、即座に3ゴールを挙げた。ドイツでの生活でも、彼のサッカーの感覚は衰えていなかったのだ。彼はオリンピアコス戦でトップチームデビューを果たし、その直後の試合ですぐに初ゴールを決めた。

チャンピオンズリーグ予選では、ベシクタシュ戦で2ゴール1アシストを記録し、スタメンの座を確固たるものにした。トップチームで57試合に出場した後、19歳のツォリスは再び新たな地へと羽ばたいた。今回の行き先はドイツではなく、イングランドだった。

ノリッジ・シティは、才能あるツォリスをPAOKから引き抜くため、クラブ自身の移籍金記録を更新する覚悟だった。移籍金は1100万ユーロ。プレミアリーグでの活躍は、決して成功とは言えなかった。数年後、本人はそれをあっさりと笑い飛ばす。「何と言えばいい？ 出場時間を見ればわかるよ。今となっては笑うしかないね。シーズン通して800分にも満たなかったんだ」

「シーズン残り5試合の時点で、ノリッジはすでに降格が確定していた。あの5試合で僕が何分プレーしたか知ってる？ゼロだよ！クラブは僕に大金を払ったのにね。今でもクラブ史上最高額の移籍金記録保持者なんだ。イングランドで、サッカーには醜い側面もあるってことを学んだ。PAOKでは、いつもすべてが思い通りにいっていたのに。」

「それは貴重な教訓だった」と、翌シーズンにFCトゥエンテへレンタル移籍したツォリスは語る。当時エンスヘデの監督を務めていたロン・ヤンスは、彼の加入を「大いに喜んだ」。しかし、その喜びは束の間だった。ツォリスは依然として膝の怪我に悩まされており、先発の座をヴィルギル・ミシジャンから奪うことはできなかった。

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決断を下すのはヤンスの役目だった。トゥウェンテはレンタル契約を打ち切るべきか？ 監督は「そうすべきだ」と感じた。「我々は選択肢を慎重に検討したが、あの子が少し萎縮しているのが見て取れた。怪我をしていたし、その後の途中出場も非常に苦しそうだった。人間的な側面も重要だ」とヤンスは1Twenteに語った。

彼にとって、これはキャリアの中で最も厳しい時期だ。ツォリスはいつも陽気で、幸せそうで、人当たりが良い。「それが僕の性格なんだ。ほら、サッカー選手って素晴らしい人生を送っているんだ。趣味が仕事だし、若い年齢で夢のほとんどを実現できたんだ」。試合の前には、ツォリスは指で十字を切る。クリストスの最大のヒーローがイエスと聖母マリアであるのは、決して偶然ではない。

2度目のレンタル移籍は、彼を本来の調子に戻すためのものだった。 ツォリスはドイツに戻り、今度は2部リーグのフォルトゥナ・デュッセルドルフに加入した。22ゴール（さらに7アシスト）を記録したこの左ウイングは、リーグの得点王に並んだ。唯一の大きな欠点は、昇格を逃したという痛恨の失敗だった。VfLボーフム戦での3-0のリード（ツォリスの2アシストも一因だった）は、第2戦で完全に台無しにされてしまった。

当然ながら、フォルトゥナはツォリスのレンタル契約に盛り込まれていた買い取りオプションを行使したが、このギリシャ人選手はドイツのチームには長期的に馴染めなかった。3日後、彼はブルージュに戻り、クラブは650万ユーロを支払った。ベルギーでの6ヶ月間を経て、彼はまさに本領を発揮していた。

2025年シーズン、ツォリスは25ゴールを決め、23アシストを記録した。この驚異的な数字により、彼はキリアン・エムバペ、ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、ヴァンゲリス・パヴリディス、マイケル・オリゼに次ぐ成績を残した。そのため、3000万ユーロを超えるオファーも、ブルー・アンド・ブラックス（クラブ）によって即座に却下された。

「クリストスは毎週のように実力を証明してくれる選手だ」と、すでに退任した元クラブ監督のニッキー・ハイエンは、自身の教え子について語る。「それは単に統計上の数字や脅威的なドリブルだけではない。彼のメンタリティもまた、大きな強みとなっている。チームに非常にうまく溶け込んでいる。毎日一緒に仕事をしたいと思う、模範的なプロフェッショナルだ」

両親もその意見に全面的に同意している。「彼は意志が強く、地に足がついている。物静かで、一生懸命に努力する子です」と、母親は「ゴールデンボーイ」について語る。そしてすぐにこう付け加えた。「それに、彼は偏食家なんです！」ツォリス本人もそれを否定することはできない。

「去年の夏、私がここに来て間もない頃、オランダへ合宿に行ったんです。毎晩、テーブルにはツァツィキが並んでいました。それを食べなかったのは私だけだったと思います。みんなただ笑っていました。それ以来、彼らは私を『ツァツィキ』と呼ぶようになったんです。」

ベルギーのメディアもまた、「ツァツィキ」を的確に描写している。「彼は愛嬌があって楽しい男だが、スポットライトを浴びるのが好きだ。ピッチ上で輝き、ピッチ外でも評価されたいと思っている」。だから、1月にツォリスがゴールデンブーツ賞を逃した時、彼は「打ちのめされた」のだ。

「がっかりしたか？ そうだ。正直なところ、全く予想していなかったから」と、アルドン・ヤシャリが賞を手にした後、このギリシャ人選手は語った。ベルギーのジャーナリストたちは、彼の「深刻なスランプ」について報じている。「ゴールデンブーツを逃して以来、彼は精神的に苦しんでいる。それはプレーだけでなく、彼の表情からも見て取れる」

しかし今、ツォリスの成績は再び好調を取り戻している。直近のリーグ戦4試合で3ゴール2アシストを記録し、さらにチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦でもゴールを決めたことで、スランプは脱したようだ。どうやら、ツォリスはスランプが大の苦手らしい。