金曜日に行われたヴィスワ・クラクフとクラコヴィア・クラクフのダービー（2-1）で、衝撃的な場面があった。かつてエールディヴィジで活躍したマテウシュ・クリヒが終盤、相手選手を背後から蹴りつけ、一発退場となった。クリヒはその後、深く謝罪している。

現在36歳のクリヒは、1試合の出場停止を終え、常に激しい戦いとなるヴィスワとのダービーでメンバーに復帰したばかりだった。クラコヴィアが1-2で追う後半アディショナルタイム、MFは完全に自制心を失い、対峙していたジェレミー・ギユメノを背後から蹴り倒した。

クリヒはボールを蹴ったと主張したが、名審判シモン・マルチニアクがそれを認めるはずもなかった。元FCトゥウェンテ、PECズヴォレ、FCユトレヒトの選手によるファウルの後には、大きな小競り合いも起きた。

「経験豊富な選手として、あのような振る舞いをすべきではなかった」とクリヒは試合後に語った。 「ヴィスワに3点目を決めさせないために、できることはすべてやろうとした。愚かな行為だったことは誰の目にも明らかだ。感情に任せてしまった」

土曜日にはカナル・スポルトヴィで改めて謝罪した。「まずジェレミーに謝りたい。インスタグラムで彼にメッセージを送った。今朝は二日酔いで目が覚めた」

「愚かで不必要なファウルだった。明らかに自制心を失っていたし、あのような振る舞いをすべきではなかった。これ以上、何かを付け加えるのは難しい。ただジェレミーに謝ることしかできない。彼がこれを読んでくれることを願っている」とクリヒは語った。

クリヒが今後受ける出場停止処分は、14節終了時点で降格圏より2ポイント上にいるクラコヴィアにとって大きな痛手となる。代表通算41試合出場のクリヒは、2025年半ばにフリーで加入して以来、クラコヴィアの主力だ。同クラブは、若手時代に頭角を現したクリヒが、オランダへ渡る前にVfLヴォルフスブルクへの移籍を勝ち取った場所でもある。