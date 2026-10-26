かつては冷遇されていた1人も：ペレス、バルセロナ撃破を受けてレアル・マドリーの4選手を報奨！

レアル・マドリードがカンプ・ノウでバルセロナを2-1で破ったことは、クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスに今季に向けた楽観材料を数多く与えた。チームはポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョのプロジェクトを取り巻いていた疑念を払拭することに成功し、ラ・リーガのタイトルをめぐる争いを再び熱くした。

スペインの『デフェンサ・セントラル』によると、ペレスは両クラブ間の関係が緊張していたためバルセロナでの試合観戦には足を運ばなかったものの、勝利後には選手たちとコーチングスタッフをねぎらうことに努めたという。代理人が本人に代わって一戦を見守り、会長は複数の選手が見せたパフォーマンスを称賛しながら、チームのプレーへの評価を伝えた。

クラシコの結果で最も恩恵を受けたのはモウリーニョだった。ダービー敗戦の後、レアル・マドリードのパフォーマンスを向上させる能力について批判や疑問の声にさらされていた。

一部では、監督交代はチームが抱えていた戦術面の問題の解決に成功しなかったとの見方もあり、さらにはディディエ・デシャンをはじめとする後任候補の名前まで取り沙汰される事態にまで至っていた。

しかし、敵地でのバルセロナ戦勝利はポルトガル人指揮官に強い後押しを与え、チームが大一番で競争力あるパフォーマンスを見せられることを示した。この勝利はモウリーニョに賭けたペレスにとって重要なテストとなり、モウリーニョは選手たちをクラブ内の信頼を高める結果へと導くことに成功した。

ムバッペとベリンガム

ペレスが得た成果は監督の成功にとどまらず、過去に疑問視されていたいくつかの補強や選択にも及んだ。その筆頭がキリアン・ムバッペと、ベリンガムの存在だ。二人はレアル・マドリードの勝利に重要な役割を果たし、プロジェクトの最も重要な柱の一つとしての価値を証明した。

また、クラブが今後数年における主力のプレーメーカーの一人として期待を寄せるトルコ人のアルダ・ギュレルも際立った。さらに過去の段階で浴びた批判にもかかわらず、首脳陣から信頼を得てきたエドゥアルド・カマヴィンガもその一人だ。両選手はバルセロナ相手に目を引くパフォーマンスを見せ、彼らに頼ることが有効だというペレスの確信を強めた。

クラシコは、レアル・マドリードが得点であれ、プレーメイクであれ、試合のリズムへの影響であれ、大一番で違いを生み出せる選手たちを擁していることを示した。

タイトルを待つペレス

勝利に続いた楽観ムードにもかかわらず、フロレンティーノ・ペレスはバルセロナに勝ったことがいかなるタイトル獲得を意味するものでもなく、プロジェクトの成功はチームがシーズンを通してその水準を維持できるかにかかり続けることを理解している。

レアル・マドリード会長は、モウリーニョと選手たちがこの精神的な後押しを生かしてタイトル争いを続けることを期待しており、賭けの成功を測る真の基準はクラシコでの勝利だけでなく、シーズン終了時の最終的な結果にあると信じている。