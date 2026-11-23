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カタールのアル・シャマルでプレーするアルジェリア人スターのリヤド・マフレズが、友情と思い出のこもった粋な計らいで、サウジアラビアのアル・アハリの選手たちを驚かせた。

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マフレズは、AFCチャンピオンズリーグ・エリートで本日月曜日の夜に行われる両チームの注目の一戦を数時間後に控え、サウジアラビアのクラブのキャンプを訪れた。

SNS上では、アル・アハリのキャンプを訪れたマフレズの写真が拡散。このアルジェリア人スターがアル・アハリのユニフォームを着て過ごした3年間を思い起こさせる光景となった。

今回の訪問は、マフレズがアル・シャマルへ移籍して以降、古巣と初めて対戦する一戦を前に行われたものだ。今回は相手側の立場となり、新天地の一員としてかつてのチームメートと相まみえる。

アル・アハリは、AFCチャンピオンズリーグ・エリート西地区リーグステージ第5節で、カタールのアル・ホールにあるアル・ベイト・スタジアムに乗り込み、アル・シャマルと対戦する。

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アル・アハリで過ごした素晴らしい3年間

マフレズは試合前の記者会見でこの一戦について語り、アル・アハリで過ごした3年間は素晴らしいものだったと強調していた。

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さらに、クラブとサポーターとの美しい思い出を胸に抱いていると語る一方で、感情は脇に置き、アル・シャマルの一員として勝利をつかむことに集中しなければならないと力を込めた。

アル・アハリは2026年7月4日、マフレズの退団を正式に発表した。マフレズは2023年夏にイングランドのマンチェスター・シティから加入し、3シーズンにわたってチームでプレーした。

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マフレズはアル・アハリで確かな足跡を残し、公式戦122試合に出場して37ゴール46アシストを記録した。

このアルジェリア人スターは、クラブ史上でも屈指のアジアでの黄金期に貢献。2024-2025シーズンと2025-2026シーズンにAFCチャンピオンズリーグ・エリートを2連覇したほか、2025年にはサウジ・スーパーカップも制した。

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本日の一戦は、勝ち上がり争いにおいて両チームにとって大きな意味を持つ。アル・アハリは西地区の順位表で6位につけており、最初の4節を2勝2分けの無敗で終え、勝ち点8を積み上げて試合に臨む。

一方のアル・シャマルは、1勝2分け1敗の勝ち点5で8位。ホームの利とサポーターの後押しを生かし、アル・アハリとの差を縮めたいところだ。

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この一戦は、マフレズにとって退団後初めて古巣を相手にピッチに立つ特別な機会となる。アル・アハリは好調を維持してカタールから勝ち点3を持ち帰ることを目指し、アル・シャマルは上位進出に近づく貴重な勝利を狙う。