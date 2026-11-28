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ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグでの対戦を前に、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督を「素晴らしい人物」と称賛。シティの最近の不振は、パフォーマンスの低下よりも不運によるものだとの見方を示した。両監督はかつてペップ・グアルディオラの下でアシスタントを務め、今回、ロンドン北部でライバルとして対戦する。

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アルテタが称賛するマレスカの分析的な姿勢

日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われる対戦を前に、ミケル・アルテタ監督はエンツォ・マレスカ監督について好意的に語った。マレスカ監督は、ペップ・グアルディオラが10年間指揮を執った後の今夏、マンチェスター・シティの監督に就任した。両者はライバルクラブの監督になる前、グアルディオラの下でアシスタントを務めていた。アルテタ監督は2016年から2019年まで、マレスカ監督は2022-23シーズンに3冠を達成したシティのスタッフの一員だった。

アルテタ監督は「エンツォとは個人的に知り合いだが、彼について詳しく語れるほどではない。彼と一緒に働いた人は皆、素晴らしい人物だと言うだろう。フットボールを愛し、フットボールに生き、非常に分析的な人だ」と語り、「選手としてもすでに素晴らしかったし、監督としてこれまでに成し遂げたことも非常に印象的だ」と続けた。

シティの公式戦4試合未勝利を「不運」と見る理由

シティの好調なスタートと、最近の公式戦4試合未勝利の違いを問われたアルテタ監督は、パフォーマンスや調子が落ち込んだという見方を否定した。

アルテタ監督は「調子やパフォーマンスの問題ではないと思う。いくつかの試合結果については、非常に運が悪かったとも思う」と語った。「彼はとても賢く、試合中に起きていることに応じて変更を加え、やり方を変えて適応できる。自分がどうプレーしたいかについて明確な考えと原則を持っていて、それを伝えるのも非常にうまい」

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プレミアリーグでシティが示した高い基準から学ぶ

アルテタ監督は昨シーズンの優勝争いを経た両クラブの関係にも言及。シティが示してきた基準に刺激され、アーセナルも長年にわたって自らの水準を引き上げてきたと語った。

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「相手のレベルや物事への取り組み方に敬意を抱く。そこから学ぶことは間違いなくあるし、別のレベルへ進む刺激にもなる」とアルテタ監督は付け加えた。「シティがこのリーグにもたらしたのは、前例のないレベルだ」

グアルディオラの元アシスタント同士がロンドン北部で対決

現在はプレミアリーグで別々のチームを率いるアルテタ監督とマレスカ監督。それぞれ異なる歩みを経て、日曜日の注目の一戦に臨む。

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エミレーツ・スタジアムでは、アルテタ監督が長年かけて築いてきたチームと、マレスカ監督の下で変化を続けるチームが対戦する。上位争いで重要な勝ち点が懸かった一戦だ。