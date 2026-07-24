レアル・マドリーの圧倒的な攻撃力を最大限に引き出すため、ポルトガル人の名将はベルナベウで、かつての伝説的な切り替え重視のスタイルを復活させようとしているようだ。スペイン紙の報道によれば、モウリーニョの構想における特別な優先事項は、ギュレルが昨季序盤にキリアン・エンバペとすでに築いていた機能的なコンビネーションを活用することにある。

この施策の背後にある戦術的な考えは、実績のある型に沿ったものだ。エンバペはマドリーにおいて、かつてクリスティアーノ・ロナウドが担っていたのとまったく同じ役割を占める。一方、21歳のギュレルは、エジルが白いユニフォームでの3年間に見事に果たした任務を再現するための理想的な存在と内部で見なされている。

この2人の技巧派を比較する見方は決して新しいものではなく、スペインメディアではギュレルが2023年夏に3000万ユーロでフェネルバフチェからマドリーへ移籍して以来、すでに広まっている。ともにトルコにルーツを持つことに加え、両者は前進性のあるパスワーク、狭い局面での卓越した視野、そして低い位置に構える守備ラインを決定的なパスでこじ開ける力を備えている。

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ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリーでアルダ・ギュレルをどう起用するつもりなのか？

そのモウリーニョが再びベンチで指揮を執っているという事実は、この憶測とも符合する。というのも、レアルでの最初の在任期間にエジルの力を最大限に引き出したのが、この63歳だったからだ。

ギュレルはスペインの首都に到着して以降、その成長が停滞したわけではない。ただ、タレントがひしめく陣容の中で不動の定位置を確保するには至っていない。出場機会は右ウイング、右のハーフスペース、さらには低い位置でのビルドアップで時折役割を担うなど、さまざまに分散してきた。それでもこの状況は、彼の戦術的な適応力を示すものではあった。

とりわけコンビネーションと創造性に強みを持つこのタイプの選手から、モウリーニョは今、最大限のものを引き出そうとしている。現在はチーム編成の構造に集中的に取り組んでいる指揮官が、このプランをすでに内部で具体化しているのかどうかについては、Mundo Deportivoは明らかにしていない。

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モウリーニョのアルダ・ギュレル構想：「メスト・エジル2.0」

この構想を後押ししているのが、プレシーズンの日程だ。トルコ代表がワールドカップで早期敗退したことで、ギュレルは長い代表戦シリーズの負担なくチームに戻ってくる。これによりモウリーニョは、公式戦が始まる前の夏に、この中盤の選手と途切れることなくトレーニング場で取り組めるという貴重な機会を得る。

ギュレルにとっては、システム内で明確に定義された主役級の役割を継続的に担える存在として自らをアピールするチャンスとなる。一方のモウリーニョにとって、プレシーズンは、新聞が「メスト・エジル2.0」役と表現したこのプランが実際に望ましい結果をもたらすのかを見極めるためのテスト期間となる。いずれにせよ、そのためのプレー面での素養をギュレルが過去に示してきたのは確かだ。