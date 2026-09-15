スペインサッカー連盟の審判技術委員会は、来る日曜日に予定されているアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードによるダービーマッチの主審を、ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアス氏に委ねた。これにより同氏は新シーズンにおける最初のビッグマッチを裁くこととなり、この決定はスペインの審判界にとって歴史的かつ異例の意味を持つものとなった。

スペインリーグの歴史において、マドリード市出身の審判がアトレティコとレアルのダービーマッチを裁くのはこれが初めてとなる。この歴史的な任命は、審判技術委員会「CTA」が昨シーズンに下した「地理的・地域的分配」基準を撤廃する決定を受けて実現したものだ。この基準は長年にわたり、対戦する両チームのいずれかと同じ地域連盟に所属する審判がその試合を裁くことを禁じてきたものである。スペイン紙「マルカ」が伝えた。

オルティス・アリアスは昨シーズン、ヘタフェとラージョ・バジェカーノの試合を裁いた際に、マドリード自治州に所属する2チーム同士の対戦を裁く初の前例として、この手続き上の変更を適用する道を切り開いていた。その後、審判モヌエラ・モンテロがサンチェス・ピスファン・スタジアムでのセビージャ・ダービーを裁くこととなった。

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この決定により、審判技術委員会は首都最大のダービーをマドリード出身の審判に委ねるという、さらに大胆な一歩を踏み出し、スペインサッカーの審判任命の仕組みにおいて長らく続いてきた歴史的な壁を打ち破ることとなった。

なお、レアル・マドリードは5試合を終えて勝ち点12でスペインリーグ順位表の2位につけており、首位バルセロナとは勝ち点3差となっている。一方、アトレティコは勝ち点10で5位に位置している。