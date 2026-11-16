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ドイツ代表は月曜日、UEFAネーションズリーグのグループステージ第6節でオランダから5ゴールを奪って勝利し、同大会で最も力強い試合の一つを披露した。攻撃面で目を引くパフォーマンスを続け、自信を持って試合に臨んだオランダにとっては衝撃的な結果となった。ドイツは自らのリズムで試合を支配し、チャンスを容赦なくゴールに結びつけた。

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5失点は単なる大敗にとどまらず、公式戦におけるオランダの歴史でも稀な記録となった。データサイト「スタッツフット」によると、オランダが公式戦で最後に5失点を喫したのは1952年7月16日、オリンピック予選の予備予選でブラジル（B）と対戦した試合だった。

同データによれば、オランダはこのほかにも5失点を喫したことがあるが、それは1999年9月4日のベルギーとの親善試合だった。

今回の敗戦は、オランダ代表史上「公式戦」で最も大きな敗戦となった。オランダは1959年10月21日にも、同じくドイツに0-7で敗れるさらに大きな敗戦を喫しているが、こちらは親善試合だった。

この敗戦は、注目すべき歴史的な巡り合わせも浮き彫りにした。オランダはわずか3日前にギリシャに7-0で大勝していたが、一転してドイツに0-5で完敗したのだ。「ミスター・チップ」の名で知られるスペインの統計家アレクシスによると、トルコ代表も1954年のワールドカップで同様の展開を経験している。韓国に7-0で勝利した後、わずか3日後にドイツに2-7で敗れたのだ。さらにオランダ自身も、1959年10月にドイツを相手に同様の浮き沈みを味わっている。ベルギーに9-1で勝利した後、ドイツに0-7で敗れたが、このときの2試合の間隔は17日間だった。

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ドイツはオランダの守備ラインの背後にできたスペースを巧みに突いた。特にオランダが攻撃的なプレッシャーを強めた時間帯にその傾向が顕著だった。ドイツは素早いトランジションにおいてより組織的に見え、ボール保持や相手を揺さぶる動きをペナルティエリア内での危険なボールへとつなげる明確な力を示した。

オランダは強力な攻撃陣を擁しながらも、スピードがあり組織された相手と対峙した際の守備バランスの脆さを露呈した。チャンス創出では優位に立っていたオランダだが、カバーリングのミスや守備への戻りの遅れが生じるたびに、直接的な代償を払わされることになった。

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この結果、ドイツは勝ち点11でリーグAグループ2の首位を確定させた。同じく勝ち点11で終えたオランダを直接対決の成績で上回り、両国そろって準々決勝進出を決めた。ギリシャはセルビアに1-0で勝利して勝ち点を11に伸ばしたものの、グループ3位で終えた。一方、セルビアは勝ち点0で最下位に沈み、リーグBへの直接降格が決まった。

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