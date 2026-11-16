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ドイツ代表は現地時間の月曜日、UEFAネーションズリーグのグループステージ第5節でオランダ代表と対戦し、5ゴールを奪って勝利した。同大会でも屈指の快勝と言える内容だった。目を引く攻撃力を見せ、自信満々で試合に臨んだオランダにとっては衝撃的な結果となった。ドイツは自分たちのリズムで試合を進め、チャンスを容赦なくゴールに結びつけた。

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この5失点は単なる大敗ではなく、公式戦におけるオランダの歴史でも珍しい数字となった。スタッツフットのデータによると、オランダが公式戦で5失点を喫したのは、1952年7月16日に行われたオリンピック予備予選のブラジル(B)戦が最後だった。

同データによれば、オランダは1999年9月4日のベルギー戦でも5失点を喫しているが、こちらは親善試合だった。

今回の敗戦は、オランダ代表の歴史において「公式戦」での最大の大敗となった。オランダはこれ以上の大敗を1959年10月21日に喫しているが、それは親善試合で、相手は同じくドイツ、スコアは0-7だった。

この敗戦は、歴史的にも興味深い巡り合わせを浮き彫りにしている。オランダはわずか3日の間に、ギリシャに7-0で大勝した直後、ドイツに0-5の完封負けを喫したのだ。「ミスター・チップ」として知られるスペインの統計家アレクシスによると、1954年のワールドカップではトルコが同様のシナリオを経験している。トルコは韓国に7-0で勝利した後、わずか3日後にドイツに2-7で敗れた。さらに皮肉なことに、オランダ自身も1959年10月、ドイツを相手に同じような浮き沈みを味わっている。ベルギーに9-1で勝利した後、ドイツに0-7で敗れたのだ。ただし、このときは2試合の間隔が17日だった。

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ドイツはオランダの守備ラインの背後のスペースをうまく突いた。特にオランダが攻撃に人数をかけて圧力を強めた時間帯にそれが顕著だった。ドイツは素早いトランジションでより組織的に振る舞い、ボール保持や相手を誘い出す動きを、ペナルティエリア内での危険なボールにつなげる力をはっきりと示した。

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オランダは強力な攻撃陣を擁しながらも、スピードがあり組織された相手と対峙した際の守備バランスのもろさを露呈した。チャンスメイクでは優位に立っていたオランダだが、カバーリングのミスや守備への戻りの遅れが、ことごとく直接的な代償となって跳ね返ってきた。

この結果、ドイツは勝ち点11でリーグAグループ2の首位を確定させた。同じく勝ち点11で並んだオランダを直接対決の成績で上回り、両チームそろって準々決勝に進出する。ギリシャはセルビアに1-0で勝利して勝ち点を11に伸ばしたものの、グループ3位で終えた。一方、勝ち点0で最下位に沈んだセルビアは、リーグBへの自動降格が確定した。

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